Mersin sanayide vites yükseltti: 23 firma İSO 500’de

MERSİN/EKONOMİ



İSO 500 listelerinin sanayi üretiminin bir raporu ve envanteri niteliğinde olduğunu ve önemli bilgiler verdiğini ifade eden Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Türkiye’nin sanayi üretiminin, kurumsallaşma becerisinin, ciroların, ihracat kapasitelerinin, büyümenin, istihdamın ve üretim istikrarı gibi konularda nereye gittiğine dair ışığı bu listelerin tuttuğunu söyledi. İSO 500 araştırması sonuçlarına göre; büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan üretimden net satışlar bazında ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde 2023 yılında Mersin odalarına kayıtlı ve kentte faaliyet gösteren toplam 20 firmanın listede yer aldığını anımsatan Başkan Kayan, 2024 yılında ise Mersin’in odalarına kayıtlı 10, merkezi şehir dışında olup Mersin’de üretim yapan 13 firma ile birlikte Mersin’in toplam 23 firmayla İSO 500 listesinde yer aldığını bildirdi.



“Mersin merkezli firmalarımız gücümüzü temsil ediyor”

Başkan Kayan, listeye giren Mersin merkezli firmaların sanayi üretimindeki etkisini vurgulayarak, şunları konuştu: “Başhan Agro Gıda Sanayi, 16,8 milyar TL üretimden net satışla 112. sırada yer alarak kentimizin zirvedeki temsilcisi olmuştur. Ayrıca Çimsa Çimento Sanayi 13,6 milyar TL ile 139. sırada, Aves Enerji Yağ ve Gıda 12,7 milyar TL ile 152. sırada, Medcem Madencilik 10,4 milyar TL ile 195. sırada ve Memişoğlu Tarım Ürünleri 10,3 milyar TL ile 199. sırada yer almıştır. Bu güçlü sıralama, Mersin merkezli firmalarımızın ülke genelinde rekabetçi gücünü ve üretim kapasitesini gözler önüne sermektedir. Bununla birlikte Arbel Bakliyat 10 milyar TL ile 206. sırada, Koluman Otomotiv 7,5 milyar TL ile 278. sırada, Armada Gıda 6,4 milyar TL ile 315. sırada, Teknopanel 5 milyar TL ile 422. sırada ve Durum Gıda 4,6 milyar TL ile 462. sırada listeye girerek önemli başarılar elde etmişlerdir.”



“Mersin, büyük kuruluşların tercih noktası”

Başkan Kayan ayrıca, merkezi başka şehirlerde olup üretim faaliyetlerini Mersin’de sürdüren firmaların da bölgenin ekonomik cazibesini arttırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 72,5 milyar TL üretimden net satışla 20. sırada, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi 54,6 milyar TL ile 26. sırada, Hayat Kimya 39,3 milyar TL ile 38. sırada, Toros Tarım 28,2 milyar TL ile 56. sırada, Yayla Agro Gıda 7,8 milyar TL ile 257. sırada, Erciyas Çelik Boru 6,2 milyar TL ile 335. sırada, ANKUTSAN 5,4 milyar TL ile 385. sırada, Çekok Gıda 5,2 milyar TL ile 404. sırada, Tat Gıda 5,2 milyar TL ile 411. sırada, Kalekim Kimyevi Maddeler 5,1 milyar TL ile 419. sırada, Mey İçki 4,6 milyar TL ile 456.sırada, Europap Tezol Kağıt 4,5 milyar TL ile 470.sırada, Unat Yağ 4,3 milyar TL ile 478. sırada yer almıştır.”



Başkan Kayan, bu firmaların Mersin’i üretim üssü olarak tercih etmelerinin, Mersin’in sahip olduğu stratejik konumu ve sanayi altyapısının ne kadar güçlü olduğunun göstergesi olduğunun altını çizdi. İSO 500 listelerine giren ve yerlerini koruyan Mersin firmalarını kutlayan Kayan, Mersin sanayisine verdikleri moral ve oluşturdukları rol model için firmalara teşekkür etti. Kayan, Mersin’in İSO 500 listesindeki toplam 23 firmasıyla artık kendisini sanayide de ispat eden bir kent olarak yoluna devam ettiğini kaydetti.



“Mersin sanayide sürdürülebilir kalkınma hedefliyor”

Başkan Kayan, bu sonuçların Mersin için sürdürülebilir kalkınma adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu başarıyı sürekli hale getirmek ve daha da ileri taşımak adına üretim odaklı politikalar geliştirmeli ve firmalarımızı desteklemeye devam etmeliyiz. Mersin’in sanayi gücü Türkiye’nin ekonomik geleceği için kritik bir rol oynayacaktır” dedi.



“Altyapı yatırımları aciliyet arz ediyor”

Mersin’in sahip olduğu üretim kapasitesi, liman avantajı, hinterland gücü ve insan kaynağıyla sanayi potansiyelinin çok büyük olduğunun altını çizen Kayan, sözlerini şöyle noktaladı: “Potansiyelin değere dönüşmesi için kamu ve özel sektörün, yerel ve ulusal aktörlerin güçlü bir diyalog zemininde buluşması şart. Üretim merkezlerini limanla ve hinterland ile buluşturan alternatif lojistik arterlerin açılması, organize sanayi bağlantı yollarının genişletilmesi ve kent içi trafik yükünü hafifletecek çevre yollarının tamamlanması aciliyet arz ediyor. Ayrıca, yeni liman yatırımları ve kara limanı modelleriyle Mersin’in lojistik altyapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Böylece Mersin, Doğu Akdeniz’in en verimli sanayi ve lojistik üssü haline gelecektir.”