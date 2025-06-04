Nevaf Kılıç: “Mersin, Türkiye’nin Kalkınma Yolu’ndaki ana ticaret kapısı olmalı”

MERSİN/EKONOMİ



Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Kalkınma Yolu Projesi’nin Mersin’de gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuştu. Projenin yalnızca Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki lojistik süreleri kısaltmakla kalmayacağını belirten Kılıç, aynı zamanda Türkiye’nin, özellikle de Mersin’in kilit lojistik üs haline geleceğini söyledi. “Mersin, Akdeniz’e açılan güçlü kapımızdır. Bu projeyle birlikte Basra’dan Akdeniz’e uzanan rota hayata geçirildiğinde Mersin’in liman kapasitesinin artırılması, konteyner limanının yapılması, bölgedeki sanayi ve ihracatçı altyapısının güçlendirilmesi elzemdir” diyen Kılıç, Türkiye’nin bu stratejik geçişte ana oyuncu olabilmesi için altyapı kadar siyasi kararlılığın da gerekli olduğunu dile getirdi.



“Ticari bağlantılar şimdiden kurulmalı”

Bölgesel ticaret ağlarının bugünden planlanması gerektiğinin altını çizen Kılıç, “Yol bittiğinde değil, başlamadan önce ticaret planlaması yapılmalıdır. Irak ve Suriye’deki normalleşme süreci hız kazanırken, Türk iş dünyası bu fırsatlara hazır olmalı. Derneğimiz USİAD olarak bu köprüleri kurmak için uzun süredir çalışıyoruz. Irak’ta T.C. plakalı araçların Güney’e ulaşmasından, Nusaybin üzerinden açılacak yeni transit hatlara kadar çok sayıda başlık bizim gündemimizde” diye konuştu.