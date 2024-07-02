DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: İhracatçılarımız için pozitif ayrımcılık şart

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye’nin tahıl ambarı ve değirmencilik sektöründe lider konumda olan Konya’da bir araya gelen DESMÜD üyeleri, düzenlenen toplantıda sektörün geleceğini konuştu. Toplantıya DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, dernek üyeleri, yönetim kurulu ve basın mensupları katıldı.

Konya’nın sektördeki liderliğinden ve ihracat potansiyelinden bahseden Zeki Demirtaşoğlu, “Konya değirmencilik sektöründe motor kabul ettiğimiz bir şehrimiz. Türkiye, değirmen makine ihracatında 3,3 milyar dolarla, un ihracatında ise 1,2 milyar dolar ile dünyada lider. Makarna ihracatında ikinci sırada bulunuyor. Bu rakamlara ulaşılmasında Konya’nın payı çok büyük” dedi.

“Gıda güvenliğinin önemli bir parçasıyız”

Gıda güvenliği açısından da sektörün büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Demirtaşoğlu, “Pandemi sonrası gündeme gelen gıda güvenliğinin en büyük oyuncusu değirmen sektörüdür. Ürünlerin depolamasında yine arkadaşlarımız faaliyette. Türkiye’nin bundan dört yıl önceki depolama kapasitesi 2 milyon tondu. Nüfus dikkate alındığında asgari muhafaza edeceğimiz depolama tonuna ulaşmamızda yine sektörümüzün payı büyük. Bugün 9 milyon ton profesyonel depoculuğa ayrılmış bir depo kapasitesi var. Bunun ötesinde hammaddelerin una dönüşmesi serüvenine yine değirmen makine imalatı yapan, yüksek teknoloji kullanan arkadaşlarımızın payı var. Sektörümüz dünyadaki gıda güvenliği zincirinin önemli bir parçası” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğiz”

Milli Eğitim Bakanıyla protokol imzalayıp değirmencilikle ilgili 3 şehirde 3 tane lise açılması yönünde çalışmalarından bahseden Demirtaşoğlu, Yükseköğretim Kurumu ile olan görüşmelerinin de devam ettiğini söyleyerek, “Her yerde olduğu gibi sektörümüzde de eğitim vazgeçilmez bir parça. 4 yıllık Değirmen Bilimleri ve Teknolojisi adı altında bir bölüm açtırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böylece dünyada üç adet olan bu okulun 4.’sünü Türkiye’de açacağız. Eğitimle ilgili yapacaklarımız bununla da bitmiyor. Dünyada binlerce değirmen operatörünün eğitime ihtiyacı var. Ankara’da özel sektöre ait dünyanın en büyük eğitim merkezini kuruyoruz. Amacımız değirmen sektörünün dünyada ihracat liderliğinin sürdürebilirliğini sağlamak. Yakın zamanda bu kurs merkezimizin de temelini atacağız” ifadelerini kullandı.

“Sektörümüze pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor”

Sektör olarak devletten destek beklediklerinin altın çizen Demirtaşoğlu, “Katma değer üreten bir sektörüz. Bu üretimin artarak devam etmesini istiyoruz. Fakat devletimizden ihracatçılara pozitif ayrımcılık yapmasını bekliyoruz. İhracatçımın pazar araştırma seyahatlerinde yapılan desteklere artırılması gerekiyor. Teknoloji getiren, katma değer getiren mühendislerimizin, gençlerimizin desteklenmesi gerekiyor. İhracatçılarımız isimsiz kahramanlar. Omuzlarında birçok yük varken bir yük daha koyulmaması lazım” dedi.

İşçilik maliyetlerinin de arttığını belirten Zeki Demirtaşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bugün işletmelerimizin en büyük gideri hammadde değil işçilik maliyetleri oldu. Gelirlerimiz artışına nazaran, işçilik ücretleri daha fazla arttı. Devletimizden bu konuda da destek bekliyoruz. Ayrıca KOSGEB ve TÜBİTAK gibi bize hizmet verecek kurumların da biran önce sahaya inmesi gerekiyor.”