ENYAKIT elektrikli araç pazarında payını yüzde 20’ye çıkardı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Ramazan bayramında elektrikli araçların yaşadığı şarj sıkıntısı, bu kez yaşanmadı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 9 günlük Kurban Bayram tatili süresince şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi yüzde 21 artarak rekor kırdı.

Tüketimdeki bu artışa rağmen araç sahiplerinin yolda kalmadığına dikkat çeken ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, bu durumu iki bayram arasında şarj altyapısındaki artışa ve tüketicilerin randevu sistemine uyum göstermesine bağladı.

ENYAKIT yeni yatırım noktaları belirledi

Bayram döneminde ENYAKIT olarak hem tüketim hem de müşteri sayısında artış yaşadıklarını da anlatan Şenses "Müşteri sayısında yüzde 10 artış yakaladık. Şu an trafikte 105 bin elektrikli araç var. Bizde de 20 bine yakın araç var. Yüzde 19-20 araç payına ulaştık" dedi. Yoğun bayram döneminde ENYAKIT olarak kendilerini de test etme imkanı bulduklarını belirten Şenses "En çok nerelerde talep olduğunu gördük. Şimdi yatırım anlamında yoğunluk olan yerlere yöneleceğiz. O bölgelere yeni yatırım imkanına bakacağız" dedi. Şenses ayrıca müşteri hizmetleri alanında da kendilerini test etme imkanı bulduklarını belirterek "Bu bayram bizim geleceğe bakışımız için önemli bir veri imkanı doğurdu" dedi.

Yeni yatırımlarla geçen yıl Ocak ayında 3 bin 81 olan şarj noktası sayısı da Haziran ayı itibarıyla 19 bin 761'e yükseldi. Türkiye genelindeki şarj noktalarının 7 bin 122 tanesi hızlı (DC), 12 bin 639 tanesi yavaş (AC) nitelikte bulunuyor. Elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj noktası sayısı ise 7 bin 175'e ulaştı. Elektrikli araç pazarında yaşanan gelişmeye paralel olarak Türkiye'de şarj ağının coğrafi kapsayıcılığının daha da genişlemesi bekleniyor.