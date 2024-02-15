KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ocak ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu, “Ocak ayında bütçe gelirleri 617.25 milyar TL, bütçe giderleri 767.96 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelirlerdeki artış yüzde 113.5 olurken giderlerde yüzde 139 ile daha yüksek bir artış oldu. Giderlerdeki artışın gelirlerin üzerinde gerçekleşmesinden dolayı bütçe Ocak’ta 150.71 milyar TL açık verdi” dedi.

Alt kalemler

Sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına ulaşılabilmesi açısından denk bütçenin önemini ifade Zeytinoğlu açıklamasının devamında gelirler ve giderler alt kalemlerine ilişkin; “Bütçe gelirleri kapsamında, vergi gelirleri Ocak ayında 517.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104.6 arttı. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 92.2’lik, dahilde alınan KDV’de yüzde 164.6’lık, ÖTV’de yüzde 118.2’lik artışlar olduğunu görüyoruz. İthalden alınan KDV’de de yüzde 73.8’lik artış var. Giderler tarafında ise cari transferler kaleminde yüzde 94.5, sermaye giderlerinde yüzde 82.7 ve borç verme kaleminde yüzde 409.9’luk artışlar var” ifadelerini kullandı.