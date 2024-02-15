Esalba Metal Sanayi, Yardımcı Sanayiciler Buluşması’na ev sahipliği yaptı

ESKİŞEHİR

Eskişehir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayserili 120 farklı firmadan yaklaşık 200 kişinin katıldığı Yardımcı Sanayiciler Buluşması, sektördeki son gelişmelerin değerlendirilmesi ve yeni iş ortaklıklarının kurulması adına verimli oldu.

Esalba Metal yöneticileri ve çalışanları, 2024 yılı yatırımlarının sunumunu yapmak için yardımcı sanayi iş ortakları ile bir araya geldi. Bünyesinde otomotiv ve beyaz eşya parçaları ile ankastre mutfak ürünlerinin üretimi yapan Esalba, Tragen markası ile pazara sunduğu E20 adı verilen yeni nesil ankastre fırın platformunun tanıtımını yaptı. Aynı zamanda enerji verimliliği son derece yüksek yeni ceran ve vitroseramik ocak modellerini de görücüye çıkardı. Yanı sıra otomotiv ve beyaz eşya tarafında yeni müşteri ve projeleri de bünyesine katan firma, bu yeni anlaşmalar konusunda detaylı bilgiler paylaştı.

Açılış kokteyli ile başlayan etkinlik 15 bin metrekarelik üretim tesisi turu ile devam etti. Esalba Metal Sanayi Genel Müdürü Burak Yakupoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Kara ve Tolga Özan’ın sunumları ile 2024 yılı hedefleri katılımcılara aktarıldı. 2024 hedeflerine ulaşmak konusunda iş ortaklarının destek ve katkılarının önemine vurgu yapan Yakupoğlu, gelecek dönemdeki iş birliklerine olan inancını dile getirdi.