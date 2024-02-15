Vali Köşger: Dönüştürmeyi bilirseniz, atıklar doğal kaynaktır

Eray ŞEN/ADANA

REWA Anatolia - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı, ‘Yerel Çözümler, Küresel Etki’ mottosuyla Adana’da açıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki açılış törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Meryem Tuncel, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türki Cumhuriyetler Heyet Başkanı Elvira Borombaeva, REWA Anatolia İcra Komitesi Başkanı Ebru Can Güneş, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda konuk katıldı.

Vali Köşger açılışta yaptığı konuşmada Adana’nın geri dönüşüm alanında Türkiye’de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’deki geri dönüşüm sektörünün resmi olarak yüzde 60’ı, gayri resmi olarak yüzde 80’i Adana’da bulunuyor. Ülke olarak geçtiğimiz yıl TÜİK’in verdiği rakamlara göre 29.4 milyonu tehlikeli olmak üzere 109 milyon ton atık ürettik. Ama bir taraftan da Adana başta olmak üzere batı ülkelerinden ‘çöp’ ithal ediyoruz, ayrıştırılmış atık ithal ediyoruz. Bu aslında bizim için bir soru işareti. Özellikle yerel yönetimlerimizin üzerinde durması gereken bir husus” dedi.

Atık maddenin aynı zamanda hammadde ya da doğal kaynak özelliği taşıdığına dikkat çeken Vali Köşger, “Dönüştürmeyi bilirseniz, atık dediğimiz şeylerin hepsi plastiği de metali de organik maddesi de kompost gübre olarak faydalı bir şey. Belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin bu konuda bir an önce aksiyon alması ve bu atıkları ayrıştırarak, vahşi depolamadan vazgeçerek, bunları ayrıştırıp doğal kaynak haline dönüştürmesi lazım. Bizim de bu ithalatı kesmemiz lazım” ifadesini kullandı.

5 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Adana’da ilk kez düzenlenen fuarda 80’i aşkın katılımcı firma ve yüzlerce marka yer alıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinden 5 bin 500’ü aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen fuarda 50’yi aşkın konuşmacı 15 oturumda katılımcılarla buluşacak.