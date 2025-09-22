“Zamanında açıklanan destekler, tarımsal politikaların etkinliğini artırıyor”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, 2026 yılı için destek katsayısının dekar başına 66 TL artırılarak 310 TL’ye yükseltildiğini anımsattı. Kapalı ortam ünitelerinde faaliyet gösteren kadın çiftçilere veya 41 yaşından küçük üreticilere, üretim alanı üzerinden 3 katsayısıyla ilave temel destek ödemesi yapılacak olmasının ekonomiye katkı sağlamasına ve kırsal nüfusun korunmasına olumlu katkı sunacağını aktaran Özdemir; “Uygulama, 60’a yaklaşan çiftçi nüfusu yaş ortalamasının düşmesine de pozitif yönde yansıyacak. Organik tarım desteğinde ise birinci derece tarımsal amaçlı üretici örgütlerine üye çiftçilerle belirli ürünlerde kamu araştırma kurumları ve üniversiteler tarafından yurt içinde ıslah edilerek sertifikalandırılmış tohumları kullanan üreticilere ilave destek verilmesini olumlu karşılıyoruz. Su kısıtlı ilçelerde dane mısır ve patatese destek sağlanmayacak olması, katı organik-organomineral gübre kullanımı, tarımsal yayım ve danışmanlık destekleriyle biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklerinin artırılması da isabetli bir karardır” dedi.



“Erken ödemeler, çiftçiyi güçlendirir”

Zirai dondan etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destek ödemesi yapılacağını dile getiren Özdemir, “Kararın tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası kapsamında don teminatı bulunmayan çiftçileri de kapsaması gelirlerin korunmasına katkı sağlayacak, moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. Bakanlığımızdan beklentimiz; ‘gerçeğe aykırı ürün beyanında bulunduğu tespit edilen tarım arazileri için temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme desteği ödemesi yapılmaz’ hükmü doğrultusunda denetim ve kontrol mekanizmasının etkin şekilde işletilmesidir. Aynı mekanizmanın zirai dondan etkilenen çiftçilerimiz için de işletilmesi önemli. Diğer talebimiz ise desteklerin açıklandığı dönemdeki girdi fiyatlarıyla ödemenin yapıldığı dönem arasındaki fark nedeniyle, mağduriyet yaşanmaması için ödeme takviminin buna göre belirlenmesidir. Kararların alınmasında emeği geçenlere, başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.