MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: “Riskli/risksiz tüm sektörler sigortalanmalı”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 30 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi, Mersin Sigorta Acenteleri Derneği ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) işbirliğinde, ‘5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nda Acentelik Alanında Yapılan Değişiklikler’ başlıklı konferans düzenlendi. Sigortacılığın üretimden sağlığa, doğal afetlerden trafiğe hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bir sektör olduğunu vurgulayan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, felaketlerden sonra hatırlanan bir hizmet olmak yerine, her konuda öncelikli başvurulan bir sektör haline gelmesi gerektiğini söyledi. Anadolu’nun doğal afetler açısından özel bir coğrafya olduğuna dikkat çeken Çakır, “Yalnızca afetler için değil üretim tesislerinin, fabrikaların ve araçların da sigortalanması iş dünyasıyla ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Sigortalılık oranlarının artırılması gerekirken, bu konu trafik sigortasında olduğu gibi tüm branşlarda zorunlu hale getirilmeli, inisiyatife bırakılmamalı. Riskli görülen sektörler, gerekli önlemleri alarak sigorta firmalarının şartlarını yerine getirmeli, sigorta şirketleri de ayrım yapmadan tüm sektörleri sigortalamalıdır. Öte yandan sigorta bilinci artırılırken, fiyatların da makul seviyelere çekilmesi gerekiyor. Düşük faizli destek mekanizmalarıyla sektörün büyümesi sağlanabilir. Fiyat istikrarı sağlanması durumunda hem maliyetlerin düşer hem de sektör daha profesyonel bir yapıya kavuşur” dedi.



“Sigorta şirketleri, acentelere sahip çıkmalı”

Türkiye’de en büyük dağıtım kanalının sigorta sektöründe bulunduğunu dile getiren TÜSAF Başkanı Adnan Çelik ise “TOBB’a kayıtlı 19 bin 286 acente bulunuyor. Sigorta sektörü 20 yılda büyüyerek bugünlere geldi ve bu büyümede en büyük pay acentelerde. Sigorta şirketlerinin acentelere vefa borcu olmalı. Teknolojinin gelişmesiyle acenteler pasifize edilmemeli. ‘Acenteler ve şirketler et/tırnak gibidir’ ifadesi söylemde kalmamalı” diye konuştu.



Sektörel sorun ve taleplerin değerlendirildiği etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Çeker tarafından yasal değişikliklerin sektöre hakkında bilgiler paylaşıldı.