“Yenişehir safranla anılan bir kent haline gelecek”

MERSİN/EKONOMİ



Kırsal bölgelerde katma değeri yüksek alternatif ürün üretimini teşvik etmeyi amaçlayan Yenişehir Belediyesi’nce hayata geçirilen ‘Safran Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında, üreticiye 640 kilo safran soğanı hibe edildi. Değirmençay Mahallesi’ndeki törende 100 üreticiye 5 bin 500 litre organik solucan gübresi de dağıtıldı. Kırsal mahallelerde 140 bin litre solucan gübresi dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “4 yıl önce 2 üreticiyle yola çıktığımızda bir vatandaşımız, ‘İki kişiyle proje mi olur?’ demişti. Bugün üretici sayımız 20’lere yaklaşmış durumda. Burası artık safran memleketi olacak. Yenişehir, Safranbolu’da olduğu gibi safranın merkezi olacak. Hatta bir gün Safranbolu’nun önüne geçecek. Bu hızla devam edersek, sezon sonunda Türkiye rekoltesinin 4’te 1’ine ulaşacağız. Dünyanın en pahalı baharatını en fazla üreten ilçelerden biri konumuna gelebiliriz. Tarım alanı sınırlı olan Yenişehir’de pahası yüksek bir ürün olan safranı alternatif tarım ürünü haline getirdik” dedi.



Proje kapsamında ilk safran üreticisi olan Ahmet Ata ise süreci şöyle özetledi: “4 yıl önce 250 kilo safran soğanı almıştım. O soğanlar bugün 1 tona ulaştı ve hedefimizi tutturduk. 1 kilo safran elde etmek için 2 dönüm arazi ekmek gerekiyor. Şu anda 1 ton safran soğanını 4 dönüm araziye yayıyorum. Muhtemelen 2 kilo 400 gram civarında ürün elde edeceğim. Başkanımıza teşekkür ederiz.”