  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. KMTSO Hizmet Binası Eski Yerinde, Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı
Takip Et

KMTSO Hizmet Binası Eski Yerinde, Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alarak kullanılamaz hale gelen hizmet binasının yenileme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 2,5 yıldır Kahramanmaraş Ticaret Borsası binasında faaliyetlerini sürdüren KMTSO, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü (Bugün)itibariyle yeniden kendi hizmet binasında üyelerine kapılarını açtı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KMTSO Hizmet Binası Eski Yerinde, Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası
Takip Et

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alarak kullanılamaz hale gelen hizmet binasının yenileme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 2,5 yıldır Kahramanmaraş Ticaret Borsası binasında faaliyetlerini sürdüren KMTSO, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü (Bugün)itibariyle yeniden kendi hizmet binasında üyelerine kapılarını açıyor.

Depremlerden sonra başlayan yenileme süreci, hem yapısal güçlendirmeleri hem de modern ihtiyaçlara uygun düzenlemeleri kapsadı. Yeniden inşa edilen hizmet binası; geniş toplantı salonları, modern ofis alanları, dijital altyapısı ve erişilebilir tasarımıyla iş dünyasına daha güçlü bir hizmet kapasitesi sunacak.

Yeni hizmet binasının, sadece üyelerin resmi işlemlerini yürüttükleri bir merkez değil; aynı zamanda iş dünyasının buluşma noktası, eğitim, seminer ve toplantılara ev sahipliği yapacak bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.

 Kahramanmaraş iş dünyasının kurumsal hafızasında önemli bir yere sahip olan KMTSO, modern yüzüyle birlikte kentin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunmaya devam edecek.

 

Şehirler
“Zamanında açıklanan destekler, tarımsal politikaların etkinliğini artırıyor”
“Zamanında açıklanan destekler, tarımsal politikaların etkinliğini artırıyor”
“Yenişehir safranla anılan bir kent haline gelecek”
“Yenişehir safranla anılan bir kent haline gelecek”
MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: “Riskli/risksiz tüm sektörler sigortalanmalı”
“Riskli/risksiz tüm sektörler sigortalanmalı”
Hasmer Otomotiv’den Konya’da unutulmaz test sürüşü etkinliği
Hasmer Otomotiv’den Konya’da unutulmaz test sürüşü etkinliği
Başkan Görgel; “Ata Sporunun Başkenti Kahramanmaraş’ta Güreşe Desteklerimiz Sürecek”
Başkan Görgel; “Ata Sporunun Başkenti Kahramanmaraş’ta Güreşe Desteklerimiz Sürecek”
Altın Koza 21 ülkeden 122 filmi sinema tutkunları ile buluşturuyor
Altın Koza 21 ülkeden 122 filmi sinema tutkunları ile buluşturuyor