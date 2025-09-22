KMTSO Hizmet Binası Eski Yerinde, Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açıldı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alarak kullanılamaz hale gelen hizmet binasının yenileme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 2,5 yıldır Kahramanmaraş Ticaret Borsası binasında faaliyetlerini sürdüren KMTSO, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü (Bugün)itibariyle yeniden kendi hizmet binasında üyelerine kapılarını açıyor.

Depremlerden sonra başlayan yenileme süreci, hem yapısal güçlendirmeleri hem de modern ihtiyaçlara uygun düzenlemeleri kapsadı. Yeniden inşa edilen hizmet binası; geniş toplantı salonları, modern ofis alanları, dijital altyapısı ve erişilebilir tasarımıyla iş dünyasına daha güçlü bir hizmet kapasitesi sunacak.

Yeni hizmet binasının, sadece üyelerin resmi işlemlerini yürüttükleri bir merkez değil; aynı zamanda iş dünyasının buluşma noktası, eğitim, seminer ve toplantılara ev sahipliği yapacak bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Kahramanmaraş iş dünyasının kurumsal hafızasında önemli bir yere sahip olan KMTSO, modern yüzüyle birlikte kentin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunmaya devam edecek.