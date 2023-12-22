KTO Başkanı Gülsoy: e-ticareti ve e-ihracatı ıskalarsak geride kalacağız

KAYSERİ/EKONOMİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeşil dönüşüm ile dijitalleşmenin devrim olduğuna dikkat çekerek, “Değişimin hızına ayak uyduramazsanız, rekabet edemezsiniz ve yok olur gidersiniz. Güçlü bir marka olmadan, e-ticaret sitelerini farklılaştırmamız ve sonuçta uzun vadeli bir kârlılık sağlamamız çok zor. İnsanlar artık marka ve kurumsal firmalara rağbet ediyorlar. Bizler de kurumsallaşmaya hız vererek yeni markalar oluşturmalıyız. Her anlamda dikkatli olup fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Üretim süreçlerinde ve sürdürdüğümüz çalışmalarda bilgiyi paylaşarak başarılı olabiliriz. Artık bütün dünya avucumuzun içerisinde. Bugün dünyanın en kıymetli arazisi cep telefonlarınızın ekranlarında. Dijitalleşmeyi kaçırmamamız lazım. Eskiden dünyanın en büyük şirketleri, enerjiden, bankalardan, sanayiden çıkardı. Şimdinin büyükleriyse teknolojiden çıkıyor. Başarılı bir girişimci olmak için hayal kurmak, özgür olunan alanı seçmek, hayallerin bir kısmını hedef haline getirmek, kararlı bir şekilde çok çalışmak ve emek vermek gerek. Çıktığınız yolda cesur olun, başarısızlıktan korkmayın. Her büyük başarının ardında başarısızlık vardır. Başarısız oldum diye vazgeçmeyin” dedi.

Kayseri Ticaret Odası’nın odağı yeşil dönüşüm ve dijitalleşme

Kayseri Ticaret Odası’nda göreve geldikleri 2018 yılından bu yana dijitalleşmeyi odak noktalarından biri haline getirdiklerini dile getiren Gülsoy, “Şu anda da iki önemli projemizle, firmalarımızın bu konuda gelişimlerine destek olmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesini hayata geçirdik. Odamızın önemli hedeflerinden biri Kayseri İhracatına katkı sağlamak, üye firmalarımızı bu konuda desteklemektir. Bu konuda, Avrupa Birliği Fonları ile başlattığımız ve yoğun şekilde devam eden kısa adı KAGUTİM olan “Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi”ni odamız bünyesinde kurduk. Bu projenin Kayseri İhracatı için önemli sıçrama tahtalarından biri olacağını düşünüyoruz. Önümüzde dönemde yine ihracat yapacak firmalarımıza destek olacak URGE projeleri, dijitalleşme projeleri ve Yeşil dönüşüm projeleri için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.