'Dijital dönüşüm ihtiyaç değil zorunluluk'

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

GESİFED ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’deki toplam istihdamın büyük bir bölümünü üstlenen KOBİ’lerin iş gücü verimliliğinde potansiyellerinin altında kaldığını kaydeden TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Başkanı Süleyman Sönmez, KOBİ’lerin nitelikli ve teknoloji destekli, yüksek katma değer yaratma kaslarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sönmez, “Ülkemizin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olmalıdır” dedi.

GESİFED (Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) Başkanı Oktay Mersin, konuşmasında kentin öncü sektörü tekstilde dijital dönüşüm için yeterli teşvik ve eğitimlerle başarılı bir şekilde sürece adapte olunabileceğini kaydetti.

Etkinliğin Denizli’nin Tekstil ve Sanayide Djitalleşme başlıklı panelinde konuşan DSO Başkanı Okan Konyalıoğlu, kurumsallaşmayan bir firmanın ayakta kalamayacağını vurguladığı konuşmasında firmasında uyguladıkları dijital dönüşüm sayesinde 3 vardiyada bitmeyen işin 2 vardiyada rahatlıkla sonuçlandırıldığını belirterek, “Dijital dönüşüm bir ihtiyaç değil zorunluluk. Yoksa ne rekabetçiliğimiz ne de başka bir şey kalmayacak” dedi. Denizli İş İnsanları Derneği (DESİAD) Nuri Turgut, Türkiye’nin dijital dönüşümün zorunluluk olduğunu vurguladı. Turgut, “Dünya bundan böyle geriye gitmeyecek. Bunun içinde varolmak istiyorsak bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız” dedi. Aslıtekstil Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Kasapoğlu yerel teknoloji firması ile gerçekleştirdikleri dijital uygulamalardan bahsederek da kentin teknoloji konusunda avantajlı durumuna dikkat çekti. Kasapoğlu, “Çalışanlar, işlerini kaybedeceği endişesi ile değişime direniyor. Bu kıymetli eller yok olmayacakaslında. Bunu anlatmamız gerek” dedi. Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan da kentin 30 yıl önce gerçekleştirdiği dönüşümle ihracatçı bir sanayi kenti haline geldiğini belirterek, “Bugün bu hikayenin son noktalarına geldik. Bu noktadan sonra yapmamız gereken Okan Başkanın da belirttiği gibi tercih değil zorunluluk. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve iş yapış şeklini değiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ’lerin dijitalleşme odağında hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları finansal kaynağı onlara yaratmak üzere çalıştıklarını dile getirdi. Siemens Bina Ürünleri Bölümü Ülke Yöneticisi Mert Ulaş ise KOBI'lerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak eğitim, danışmanlık ve iş birliği fırsatlarından bahsetti.