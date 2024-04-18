Kumsmall’da Mobilyada Moda Show başlıyor

KAYSERİ / EKONOMİ

Mobilyada Moda Show adı altında 20-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan etkinliğe yurt içi ve dışından çok sayıda alım heyetinin katılacağını vurgulayan Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, “Kumsmall, Mobilyada Moda Show 2024 etkinliğimiz için yurt içi ve dışından toptan mobilya alıcılarının davet edilmesine yönelik çalışıyoruz.

Şu ana kadar 2 bin 500’den fazla kişiden etkinliğimize gelecekleri yönünde teyit aldık. Yurtdışından da katılacağını ifade edenlerin sayısı 150'yi aştı. Bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Türkiye mobilya sektörü Kayseri’de buluşacak. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonumuzun yönetim kurulu ve federasyonumuza bağlı 148 odanın başkanları Kayseri’ye gelecek. Açılış törenimizin ardından Ağaç İşleri Federasyonu’muzun Başkanlar Kurulu Toplantısı da şehrimizde yapılacak. Mobilyada Moda Show 28 Nisan’a kadar sürecek ve mobilya almak isteyenler için fırsatları da beraberinde getirecek” diye konuştu.

Kumsmall A.Ş olarak fuar yetki belgesini aldıklarını da dile getiren Sarıkaya, Mobilyada Moda Show ve hemen ardından 11-19 Mayıs tarihleri arasında yapacakları Evlilik Festivali’nin Ekim ayından itibaren fuarlara dönüşeceğini söyledi. Çok farklı ve etkili bir fuar anlayışı ile Mobilyada Moda Show, Evlilik Fuarı, Otel-Restoran-Cafe Mobilyaları Fuarı, Balkon-Bahçe Mobilyaları Fuarı gibi önemli fuarlar düzenleyeceklerini vurgulayan Başkan Sarıkaya, bu fuarlarla Kayseri’nin dünya mobilya ticaretinin Türkiye’deki en önemli merkezi olacağını ve mobilyada modanın Kayseri’de belirleneceğini kaydetti.