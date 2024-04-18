'Mersin yeni projelerle turizmde rekabetçi bir konuma yükselecek'

MERSİN / EKONOMİ

Üniversitenin Çiftlikköy yerleşkesindeki Akdeniz Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyona Vali Ali Hamza Pehlivan, akademisyenler ve iş insanları katıldı. Mersin’in doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası ile büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Kadim kültürlerin kavşağındaki kentin tarih ve kültür meraklılarını cezbettiğine dikkat çekti.

Mersin’in kıyı turizmi için ideal bir destinasyon olduğuna işaret eden Yaşar, “Toros Dağları doğa sporları ve eko turizm için ideal alanlar sunmaktadır. Mersin'in verimli arazileri tarım turizminde cazip bir zemin oluşturmaktadır. Zengin yöresel yiyecek ve içecek çeşitliliğini mutfak kültüründe barındıran Mersin yöresi, geçmişten günümüze kadar bölge ve ülke mutfak kültürüne değerli katkılar vermektedir. Mersin’in turizm sektöründe rekabetçi bir konuma yükselmesi için önemli gelişmeler yaşanıyor. Torosları aşan tünellerin tamamlanması, yeni turizm bölgelerinin ilan edilmesi ve yakın gelecekte Mersin'in uluslararası hava limanlarına bağlanacak olması, bölgedeki turizm faaliyetlerini daha çekici hale getirmektedir. Bu gelişmeler, Mersin'in turizmde daha rekabetçi bir konuma ulaşmasını sağlayacaktır” dedi.

Sektörle akademiyi bir araya getirme noktasında önemli bir görev üstlenen Mersin Turizm Fuarı’nın; resim sergileri, söyleşiler, şiir dinletileri, gösteriler, kitap tanıtımları ve imza günleri gibi birçok etkinlikle kentin turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya katkı sunması hedefleniyor.