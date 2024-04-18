'Urfa, GAP turizminde oyun kurucu misyona erişti'

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Urfa Turizm Çalışma Grubu, 15-22 nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında organize ettiği Sezona Merhaba Kokteyli’nde kentte faaliyet gösteren turizm bileşenlerini bir araya getirdi. Törene yerel yönetim ve kamu kurum temsilcilerinin yanı sıra, otel yöneticileri, seyehat acenteleri, akademisyenler ve meslek örgütleri katılım sağladı.

Urfa Turizm Çalışma Grubu adına törenin açılış konuşmasını geliştiren Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Ali Canbek, yeni sezonun önceki yıllara oranla hızlı başladığını söyledi. Şanlıurfa’ya gelen turist sayısının hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladığını belirten Ali Canbek, “Sektörümüzde bu şehrin turizmde hak ettiği yerlere gelmesi için gecesi, gündüzü, tatili, pandemisi, savaşı, depremi karşısında ayakta kalması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü yaşadığımız bu kadim şehir her türlü olumsuz dönemlere ve şartlara rağmen bölgemizin ve ülkemizin kültür ve inanç turizminde lokomotif misyonunu sürdürüyor. Ancak hala yapılması gereken çok işimiz var. Şanlıurfa ağırladığı misafir sayısı ile bölgede bir oyun kurucu artık. Şehrimizin kültür potansiyeli olmadan bölgenin turizmde domine olması çok yavaş olacak. Bunun farkındayız. Gelen talebin hem konaklama hem de yeme içme hizmetlerinde kentimizde kalması için yeni bir strateji geliştiriyoruz. Kentimizde hayata geçen her yatırım ve proje de bu alanda elimizi güçlendiriyor. Urfa’nın çok yakın zamanda kültür ve inanç turizminde ülkemizde ve dünyada hak ettiği parlaklığa ve yıldıza kavuşacağından kuşkumuz yok” dedi.

"Turizm merkezlerinde rekorlar tazeleniyor"

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise Urfa’nın sahip olduğu kültürel, inanç ve tarihi değerleriyle bölge turizminin lokomotifi konumunda olduğunu vurguladı. Urfa’nın komşu illerine gelen yüzbinlerce turistin bayram tatilinde Urfa’da kilometrelerce araç kuyruğu oluşturduğuna dikkat çeken Yeliz Mercan, “Göbeklitepe ve diğer cazibe merkezlerinde turist sayısında rekorlar üzerine rekorlar kırdık. Bu rekor sayıları önümüzdeki dönemde de devam edecek. Özel sektörün bu başarıdaki emeğinin farkındayız. Yerel yönetimlerimizin de özel hizmetlere başladığını görüyoruz. Ancak bu bir birliktelik işidir. Bu birlikteliği daha da güçlendirmek üzere sahip olduğumuz seçenekleri daha da geliştireceğiz” diye konuştu.