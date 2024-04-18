Elson Hava Teknolojileri YK Başkanı Yakupoğlu: Zehir soluyoruz!

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Dünya Hava Kalitesi 2023 Raporu’na göre Türkiye’nin hava kirliliği sıralamasında 44’üncü sırada yer aldığını açıklayan Elson Hava Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen hava kirliliği eşik değerlerini baz alan rapora göre Türkiye’nin metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2.5) yoğunluğu, WHO eşik değerinin yaklaşık 4 katı. Ülke olarak zehir soluyoruz!” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde virüsü yüzde 99 oranında filtre eden hava temizleme cihazı geliştirerek dikkatleri üzerine çeken yerli marka Froumann, üretiminin yüzde 40’ını ihraç ediyor. Profesyonel hava temizleme cihazları üreten firma, zararlı partikülleri filtreleyerek kullanıcılar için güvenli nefes alanları yaratmayı görev edindi.

Eskişehir’de Froumann markasıyla profesyonel hava temizleme cihazları ürettiklerini belirten Elson Hava Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, pandemide bulaşıcı mikropların önlenmesinde ön plana çıkan hava temizleme cihazlarının son yıllarda yalnızca bulaşıcı hastalıklar için değil iç mekân hava kalitesinin geliştirilmesinde de çok önemli rol oynadığına dikkat çekti. Hem Avrupa hem de ABD’nin iç mekân hava kalitesini regülasyonlar çerçevesinde ölçtüğünü açıklayan Yakupoğlu, “Nasıl bir ofisin, bir fabrika alanının ya da okulun sıcaklığı belli dereceler arasında olmak zorunda ise Avrupa’da ve ABD’de artık iç mekanların hava kalitesinin belli değerler aralığında tutulma zorunluluğu başladı. Froumann olarak bu noktada profesyonel hava temizleme cihazlarımızla ev tipi olmayan, çok daha büyük alanların hava kalitesini standart normlarına getiren cihazlarla iç mekân hava kalitesini geliştiriyoruz” diye konuştu.

Hava temizleme cihazlarıyla entegre olan bir hava yönetim sistemi de geliştirdiklerine dikkat çeken Burak Yakupoğlu, “Bu sistem, aynı binada, ayrı odalardaki hava kalitesini ölçüp hava ve ısıdaki değişiklikleri hem ana panel üzerinden kullanıcıya hem de teknik yönetim birimlerine raporluyor. Aynı zamanda temizleme kapasitesini yükseltip alçaltan ve IOT dediğimiz cihazların birbiriyle konuştuğu bir sistemimiz var. Üretim kapasitemiz cihazların ebatlarına göre değişiyor. Küçük cihazlarda yıllık yaklaşık 10 bin adet, büyük cihazlarda ise yaklaşık 4 bin adetlik üretim kapasitemiz var. Hali hazırda bu kapasitemizin yüzde 60’ını kullanıyoruz” diye konuştu.

Üretiminin yüzde 40’ını ihraç ediyor

Ana ihracat pazarlarının Avrupa olduğunu kaydeden Yakupoğlu, “Özellikle Almanya’da bu sektörde büyük bir farkındalık var. Alman devleti okullardaki çocukların daha sağlıklı iç mekân havasında eğitim görmesi için büyük sübvansiyonlar sağladı. Buna bağlı olarak pazarda hızlı bir büyüme yaşandı. Biz de bu pazarda Avrupalı ve Çinli rakiplerimizin yanında girdiğimiz ihaleleri alarak önemli ihracatlar yaptık. Bugün geldiğimiz noktada üretimimizin yaklaşık yüzde 40’ını ihraç ediyoruz” dedi.

Farklı cihaz ve teknolojiler için çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Yakupoğlu, hava temizleme cihazlarının önümüzdeki dönemde, kapalı alanlarda önemli bir gereklilik olacağını düşündüklerini aktardı. Bu yüzden Ar-Ge ile ürünlerini sürekli olarak geliştirdiklerini dile getiren Yakupoğlu, akıllı cep telefonundan kontrol edilen bir sisteme geçiş yapmayı planladıklarını söyledi. Yakupoğlu, “Hali hazırda hayata geçirdiğimiz yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bir yatırım var. Bu yatırımımızı bir otel ya da hastanenin ana kontrol yönetim sistemine entegre ederek alandaki hava kalitesinin eş zamanlı görülebileceği ve makinaların da içerideki hava kalitesine göre kendini ayarlayıp raporlayabileceği bir sistem üzerine çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. 2022 yılında Almanya pazarına girişleriyle birlikte ciddi bir ivme yakaladıklarını belirten Yakupoğlu, 2023’teki durgunluk nedeniyle yüzde 15 daralma yaşamalarına rağmen bu yıl aldıkları yeni projeler ve ihalelerle 2022’deki başarılarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye’de hava temizleme cihazlarının genelde ev tipi olarak satıldığını belirterek özellikle Çin’den ithal edilen ve pek faydası olmayan ürünlerin pazara sunulduğunu dile getiren Yakupoğlu, “Bizler ise çok daha büyük alanlar için daha büyük kapasiteli cihazlar yapıyoruz. Ne yazık ki ev tipi ya da profesyonel cihazlarda ülkemizde bir standart oluşmadı. O yüzden özellikle evlerde kullanılan hava temizleme cihazlarının birçoğu işlevsiz. Biz ise belirli standartlar ortaya koyarak kapalı alanların belli bir sürede hava kirliliğinin hangi seviye indiğini ölçümleyip raporluyoruz.” diye konuştu. Günümüzde birçok ülkenin hem dış mekân hem de iç mekân hava kalitesini ölçerek buna göre önlemler aldığını belirten Burak Yakupoğlu, “Bizim de artık hava kalitesinin öneminin farkında olmamız lazım. Bugün hepimiz ekmeğin şişmanlattığını ya da şekerin zararlı olduğunu biliyoruz ama günde binlerce kez soluduğumuz havanın kalitesiyle pek ilgilenmiyoruz. Gün geçtikçe bunun daha fazla farkına varacağız.” ifadelerini kullandı.