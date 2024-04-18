Batı Akdeniz, tarımda AR-GE Merkezi olmalı

FİKRİ CİNOKUR / BURDUR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ), ev sahipliğinde Dünya ve Türkiye’de stratejik sektör olan tarımın dijitalleşmenin önemini ve katkılarını tartışmak ve bu alanda gerçekleştirilebilecek AR-GE çalışmalarını değerlendirmek amacıyla ‘’Tarımda Dijital Teknolojiler Çalıştayı” düzenlendi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, üniversite bünyesinde hayvancılık alanında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Dünyanın yaptığı gibi Türkiye’nin de artık tarımda dijital teknolojileri kullanması gerektiğini vurgulayan Prof. DR. Dalgar, şunları kaydetti:

‘’Dijital teknolojiler alanında Türkiye’nin AR-GE yapan ve üreten bir ülke olması oldukça değerli. Dünya, yapay zekâ ve büyük veri ile tarım 5.0 dediğimiz ya da akıllı tarım dediğimiz bir noktaya gidiyor. Türkiye'deki üniversitelerin ve ilgili kurumların bu konuya duyarsız kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer odaklanmayı doğru kurgulayamazsak, topyekûn bir odaklanma stratejisi oluşturamazsak, çalışılan alan üniversitenin yönetim politikası olmaz ise ve kamu tarafından da finanse edilmezse bu AR-GE projeleri genellikle uluslararası yayından öteye çok geçemiyor. Akademisyenlerin geliştirdiği ürünler belli bir aşamadan sonra piyasalaştırması gerekiyor.’’

Batı Akdeniz’i AR-GE Merkezi yapmak istiyoruz

Bölgesel kalkınma projelerinin kapsamına tarımda dijital teknolojiler çalışma alanını da alarak Türkiye’ye katma değer üretebilecek bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Prof. Dr. Dalgar, ‘’Bu çalıştay ile Türkiye'nin tarım teknolojileri açısından öncelikleri nelerdir, nasıl bir organizasyon yapısı, nasıl bir yolculuk planlayalım bu konuda işin üstatlarından, bu işe emek vermiş insanlardan tavsiyeler alıp elimizde raporumuzu yol haritamızı oluşturmak istiyoruz. Burdur’u ve Batı Akdeniz’i dijital tarımda Türkiye’nin AR-GE merkezi yapmak istiyoruz’’ dedi.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Behiç Tekin de “Bilgiyi üretirken deneyim ve deneysellik çok önemli. Tarımda da önce bilgiyi üretip o bilgiyi teknolojiye çevirmemiz gerekir. Tarladaki ürettiğimiz lokal bilgi ve laboratuvarda akademik ortamda ürettiğimiz akademik bilginin ikisi de çok kıymetli. Sahadan sorunun buraya akması ve bu soruna odaklanarak bizim çözümler üretmemiz çok önemli. Sahadaki sorunu anlayarak ve oradaki üreticilerin varsa çözüm yollarını da göz önünde bulundurarak, akademik bilgilerle harmanlayıp daha iyi çözümler geliştirme şansımız olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topakçı ise, tarımsal üretim sürecinde ileri teknoloji gerektiren ve insan işgücü ile başarılamayacak işlerin gittikçe arttığına dikkat çekti. Prof. DR. Topakçı, ‘’Ortalama çiftçi yaşı dünyada 58, ülkemizde ise 52 oldu. Yaşlanan nüfusun makine yalıtımı desteğine ihtiyacı olduğu söylenebilir. Ülkemizde mevcut durumda ortalama işletme büyüklüğünün az ve parsel sayısının fazla olması tarım teknolojilerinin etkin olarak uygulanmasında zorlukla oluşturmaktadır’’ diye konuştu.

Çalıştayın 1. Oturumuna Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Metin Özgüven, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Dr. Hayrettin Özer ve Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztürk katıldı.

2. oturumunda ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden Ömer Faruk Karamürsel, Netafim Sulama Sistemleri şirketinden Yılmaz Çağlar görüşlerini belirtti. 3. oturumda da Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Çanakçı, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ve Targe Sera Otomasyon Sistemleri şirketi temsilcisi Erdi Dilber konuştu.