Alanya turizmi ve Gazipaşa Havaalanı Corendon ile büyüyecek

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, hem havayolu hem de turizm grubunun Alanya turizminin geliştirilmesi ve Gazipaşa Havaalanına hareketlilik kazandırmak için ortaya koydukları hedefleri Alanya sektör temsilcileri ile yerel yöneticilere anlatarak destek istedi.

Corendon Turizm Grubu tanıtım toplantısına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Öztürk, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu , AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ve Alanya Turistik İşletmeler Birliği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ile turizmciler katıldı.

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, şirketin kuruluş yıllarını anlatırken, sektöre ilk Alanya’dan başladıklarını söyledi. Alanya’nın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan

Karaer, Türkiye’de gündemin çok çabuk değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

‘’Gündem çok hızlı değişiyor. Araya pandemi girdi, tabi toparlanmak kolay olmadı. Alanya turizmi hareketleniyor. Avrupa’dan Alanya’ya yoğun bir ilgi var. Alanya turizminin ve Gazipaşa Havalimanının geleceği parlak. Türkiye, Hollanda ve Malta’da olmak üzere 3 ülke bayraklı hava yolu şirketiyiz. Alanya turizmine canlılık kazandırmak istiyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanını ilk kullanan uçak şirketiyiz. 15-20 yıl sonra Sabiha Gökçen’de slot alamıyoruz. Gazipaşa Havaalanının açılmasında çok emeğimiz var. Gazipaşa Havaalanının geleceği var. Alanyalı turizmciler Gazipaşa Havaalanına sahip çıkmalı.’’

Zonguldak Havaalanı

Almanya’da çalışan Özellikle Düselldorf ve Köln’de Zonguldaklı çalışan sayısının fazla olduğunu ifade eden Karaer, Zonguldak Havaalanına uçmak için önemli yatırımlarda bulunduklarını anımsattı. Zonguldak Havaalanı’nda uçak iniş kalkış sorunları hakkında ‘’Zonguldak Havaalanına Nasıl Uçulur’un kitabını yazdıklarını ifade eden Karaer, bu kente uçuşların devam edeceğini belirtti.

Corendon Airlines ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mine Aslan da, Antalya’dan 28 ülke ve 170’e yakın destinasyona uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi. Aslan, özellikle Belçika, Hollanda ve Danimarka başta olmak üzere Alanya ve Gazipaşa’ya direkt uçuşlar gerçekleştireceklerini bildirdi. Aslan, ‘’Alanya ve Gazipaşa’da konaklama olanakları artıyor. Yatak kapasitesi genişliyor. Gazipaşa Havaalanına uçuş sayıları da giderek artıyor. Bölgenin turizm geleceği bir hayli parlak görünüyor. Bu nedenle Corendon Grubu olarak bu iki ilçemizin turizmdeki geleceği de daha iyi olacak. Bu vizyonla hareket ediyoruz. Gazipaşa Havalanına geçen yıl 500 bin dış hat yolcusu gelmiş. Yolcular arasında Corendon’un payı yüzde 39 civarında’’ dedi.

TAV Gazipaşa Havaalanı İşletme Koordinatörü Oğuzhan Karatürk ise yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi olan Gazipaşa Havaalanının kışın haftalık 50-60 uçuş, yaz sezonunda ise 120-200 arası uçuş gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Karatürk, 2024 yılı ilk çeyreğinde Gazipaşa havaalanında dış hatlardan gelen yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88, iç hatlarda da yüzde 16 artış gösterdiğine dikkat çekti.

Alanya Kaymakamı Fatih ürkmezer, Alanya’nın turizmde çok özel bir bölge olduğunu, Alanya için çalışan herkese teşekkür etti. Ürkmezer, ‘’Alanya turizmi ve ekonomisinin en iyi şekilde geliştirilmesi için çalışıyoruz. Alanya için çalışan başta Corendon olmak üzere her kurum ve kuruluşa sektör temsilcileri ve çalışanlara teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Öztürk, Alanya’nın gelişimi için işbirliklerini artıracaklarını belirtirken, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da turizmin Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurguladı. ALTİD Başkanı Burhan Sili de Alanya turizminin gelişmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kemer’de 3 milyon Euro'luk yatırım

Öte yandan Corendon Turizm Grubu tarafından Antalya’nın Kemer ilçesinde 3 milyon Euro’luk yatırım ile gerçekleştirdiği 14 adet tenis kortu ve Corendon Tenis Club törenle açıldı. Tenis kortlarının açılmasıyla birlikte Uluslararası tenis turnuvaları düzenlenerek hem turizm çeşitlendirilecek hem de sezon 12 aya uzatılmış olunacak.