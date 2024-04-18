BATEM 91. Kuruluş yıldönümü vefa ile kutladı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

BATEM’in 91. Kuruluş Yıldönümü ve Vefa Etkinliğine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Platformu (ATAK) Başkanı Ali Çandır, Tarım İl Müdürü Fırat Erkal, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile BATEM’den emekli olanlar katıldı.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, BATEM’in Türkiye’nin en büyük ve en önemli Ar-Ge kurumlarından biri olma özelliğini taşıdığını söyledi. Ünlü, BATEM’in Batı Akdeniz Bölgesinde Antalya, Burdur, Denizli ve Isparta illerinde meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri, tarla bitkileri, gıda teknolojisi, tıbbi aromatik bitkiler, bitki sağlığı, toprak ve su kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar, tarım ekonomisi konularında faaliyetlerini 275 personel ile 41,5 dekar örtüaltı ve 2 bin 203 dekar açık alanda sürdürdüğünü belirti. Abdullah Ünlü, şöyle devam etti:

‘’Enstitüde, günümüze kadar yürütülen turunçgil, sebze, tarla, süs ve subtropik meyve ıslah çalışmaları sonucunda meyvecilikte 94, sebze ve süs bitkilerinde 38, tarla bitkilerinde 51 ve tıbbi aromatik bitkilerde 2 adet olmak üzere toplam 185 adet çeşit geliştirilmiştir. Enstitünün doku kültürü laboratuvarında, turunçgillerde sürgün ucu aşılama tekniğiyle virüs ve virüs benzeri hastalıklardan ari, yıllık 300-350 bin adet aşıgözü üretimi yapılmaktadır. Sebze yetiştiriciliğinde yerli hibrit çeşit kullanımının yüzde 10’lardan yüzde 60’ların üzerine çıkmasında Enstitü koordinatörlüğünde yürütülen çeşit geliştirme çalışmaları büyük katkı sağlamıştır.’’

BATEM’de turunçgillerin en yaygın zararlısı turunçgil unlubiti’nin doğal düşmanı olarak kullanılmak üzere her yıl 1-1,5 milyon adet predatör (avcı böcek) ve 2-2,5 milyon adet parazitoit böcek üretilerek turunçgil ile nar üreticilerinin kullanımına sunulduğunu anlatan Ünlü, şunları kaydetti:

‘’AR-GE çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan BATEM 185 tescilli çeşidiyle günümüzde yetiştiriciliği yapılan turunçgil çeşitlerinin yüzde 80’ini, nar çeşitlerinin yüzde 85’ini, susam çeşitlerinin yüzde 70’ini, yerfıstığı çeşitlerinin yüzde 80’ini, cin mısır çeşitlerinin yüzde 50’sini, yenidünya, pikan avokado, passiflora, ejder meyvesi, mango ve lithci çeşitlerinin ise tamamını sektöre kazandırdı.’’

Antalya tarımda dünyada söz sahibi

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Cumhuriyetin kurucu iradesinin aklıyla BATEM gibi büyük enstitülerin kurulduğuna dikkat çekti. Cumhuriyet tarihi boyunca tarımsal üretiminin artırılması ve daha nitelikli hale getirilmesi için yapılan çalışmaların önemine vurgu yapan Vali Şahin, şöyle konuştu:

‘’Dünya nüfusu 20. yüzyılda 1 milyara çıktı, Bugün 8 milyar. İnsanlık tarihi boyunca 4-5 bin yılda 1 milyara ulaşan insanlık, sadece son 100 yılda 8 milyara ulaştı. 8 katına çıktı. Bu nüfusu beslemeniz lazım. Bu nüfus eskiden sadece hububatla bir şekilde besleniyordu ancak artık beklentiler ve talepler de değişti."

Türkiye nüfusunun Cumhuriyet kurulduğunda 13 milyon olduğunu ifade eden Vali Şahin, bugün ülke nüfusunun 90 milyona dayandığını kaydetti. Vali Şahin, şunları kaydetti:

‘’Bugün geldiğimiz noktada 90 milyonu besliyoruz. 13 milyondan 90 milyona çıktık. Burada sadece bir besleme yapmıyoruz, hatta ciddi bir tarımsal üretimle ihracat da yapıyoruz. Antalya özelinde 1,2 milyar dolar tarımsal ihracatımız var. Bu üretimimizin yüzde 25’ine tekabül ediyor, kalanı iç piyasaya gidiyor. Bu kendiliğinden olmadı. Antalya eskiden sıtmadan kırılan bir memleketti. Bataklıklarla arazilerin büyük bir çoğunluğu kullanılamıyordu. Öncelikle bu alanlar ıslah edilip tarıma kazandırılmasıyla birlikte önemli mesafe kat ettik. Bugün Dünya'da Antalya olarak tarım sektöründe söz sahibiyiz. Bunu da bu enstitü ve benzeri kuruluşların emeklerine borçluyuz."