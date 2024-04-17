Deniz Belge, 81 il hedefine ulaştı

GÜLSÜM ERDEM / MANİSA

Sanayi kuruluşlarının yaşadığı teknik ara kademe eleman sorununa verdiği eğitim ve belgelendirme faaliyetleri ile çözüm olan Deniz Belge, Türkiye’nin 81 ilinde hizmet verme hedefine ulaştı. Manisa‘da faaliyete başlayan şirket önce bölgesinde, sonra sanayisi gelişmiş illerde büyüdü.

Bugün ülke geneline hizmet veren Deniz Belge, sektöründe Manisa’daki liderliğini Türkiye geneline de taşıma hedefinde. Deniz Özel İstihdam İnsan Kaynakları Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Deniz Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi olmak üzere iki şirket ile hizmet verdiklerini aktaran şirket ortağı Deniz Çetinkaya Yoğungan, “Deniz Özel İstihdam şirketimiz Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 354 numara ile yetkilendirildi. Ayrıca Deniz Özel İstihdam, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yetkili özel istihdam bürosu.

Bölgesel sınav alanlarımızla bugün Adana’dan bir telefon geldiğinde Adana’daki sınav alanlarımızda, Samsun’dan bir telefon geldiğinde Samsun’daki sınav alanlarımızda, Kocaeli’de, Bolu’da, Denizli’deki yani Türkiye’nin bir çok noktasındaki talepleri karşılıyoruz. Çağrı merkezimiz tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde çalışıyor. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda firmalarımıza doğru hizmeti kaliteli ve hızlı bir şekilde sunuyoruz” dedi.

“Kadın isthdamına yönelik eğtmlere özel önem veriyoruz”

Deniz Belge olarak, yasal zorunluluğu olan eğitimler, teknik eğitimler, üniversite onaylı eğitimler ve uzaktan eğitimler verdiklerini ifade eden Yoğungan, kadın istihdamının artmasına yönelik eğitimlere özel bir önem verdiklerini söyledi. Yoğungan, “Kadın istihdamını arttırmak için kadın kaynakçılar, kadın CNC operatörleri, kadın plastik enjeksiyon operatörleri yetiştiriyoruz” diye konuştu. Kadınların isterlerse her mesleği yapabileceklerini dile getiren Yoğungan, “Sanayide ilerleyen günlerde kadınları daha çok göreceğiz” dedi.

“Hizmet yelpazemizi çeşitlendiriyoruz”

Ağırlıklı olarak sanayi sektörlerinde eğitim ve belgelendirme hizmetleri verdiklerini vurgulayan Yoğungan, gelen yoğun talepler doğrultusunda toplumsal ve kişisel hizmetlerden, kuaför, güzellik uzmanlığı; ticaret sektöründe se sorumlu emlak danışmanlığı, motorlu kara taşıtları alım-satım sorumlusu gibi bir çok alanda bireysel talepler de karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.