İzmir’de Aurora similasyonu ile Mars’a insanlı uçuş eğitimi başladı
Amerika Uzay Ajansı’nın (NASA) 2030'lu yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı Mars görevlerindeki uzay uçuşlarını gerçekleştirecek olan Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörü Türkiye’de ilk kez İzmir’deki Uzay Kampı Türkiye’de eğitim programlarında kullanılacak. Simülatör ile interaktif sanal uzay uçuşlarıyla Mars'a ve Ay'a insanlı uzay yolculuklarını canlandırılacak.
İZMİR / EKONOMİ
Teknolojik yeniliklerle donatılmış bu araç, katılımcılara sadece eşsiz bir uzay uçuşu deneyimi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda problem çözme, ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi önemli beceriler de kazandırarak, Uzay Kampı Türkiye’nin uzayın keşfi ve uzay teknolojileri eğitimi faaliyetlerine yeni bir boyut kazandıracak.
Ege Serbest Bölgesindeki Uzay Kampı Türkiye’de gerçekleşen Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörünün lansman törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, ESBAŞ Genel Müdürü Yusuf Kılınç, Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü Tolga Yıldırım ve özel davetliler katıldı.
Türkiye’de benzeri yok
Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörünün 9-16 yaş grubundaki çocuklara özel sunulacak Galaktik Yaz Kampı Programları’nda devreye alınacağını belirten ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Haziranda başlatılacak ve Ağustos sonuna kadar sürecek programa katılacak çocuklar, Türkiye'nin ilk ve tek gezegenler arası uçuş simülasyonuyla NASA'nın 2030'lu yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı Mars görevlerinin simülasyonlarını deneyimleme fırsatı bulacaklar. Mars'a ve Ay'a insanlı uçuşları yaşayarak öğrenecekler. Simülatör, teknolojik yeniliklerle uyumlu olarak sadece teknik bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda katılımcılara problem çözme, ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi önemli beceriler de kazandıracak” diye konuştu.
Güler, merhum Kaya Tuncer’in, dünya çocuklarını ve gençlerini uzay ve uzay bilimleri ile buluşturarak, onların ufkunu açmak amacıyla kurduğu Uzay Kampı Türkiye’nin, bugüne kadar 55 ülkeden 275 bin çocuk ve genci eğitim programlarında ağırladığını sözlerine ekledi.
Uzay Kampı enerjisini güneşten alıyor
Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü Tolga Yıldırım da Uzay Kampı Türkiye’de gerçekleştirdikleri yeniliklerin, eğitim programına eklenen Aurora ile sınırlı olmadığını belirterek, “Eğitime ara verdiğimiz dönemde tesisimizi, günümüzün deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirdik. Güvenli bina konseptine sahip olan tesisimizde yeni dönemde yeşil enerji kullanımına da başlamış bulunuyoruz. Çatıya yerleştirdiğimiz güneş panellerinde üretilen enerji ile binamızın elektrik ihtiyacını karşılıyoruz” diye konuştu.