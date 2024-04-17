İzmir’de Aurora similasyonu ile Mars’a insanlı uçuş eğitimi başladı

İZMİR / EKONOMİ

Teknolojik yeniliklerle donatılmış bu araç, katılımcılara sadece eşsiz bir uzay uçuşu deneyimi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda problem çözme, ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi önemli beceriler de kazandırarak, Uzay Kampı Türkiye’nin uzayın keşfi ve uzay teknolojileri eğitimi faaliyetlerine yeni bir boyut kazandıracak.

Ege Serbest Bölgesindeki Uzay Kampı Türkiye’de gerçekleşen Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörünün lansman törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, ESBAŞ Genel Müdürü Yusuf Kılınç, Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü Tolga Yıldırım ve özel davetliler katıldı.

Türkiye’de benzeri yok

Aurora Uzay Aracı ve Uçuş Görevi Simülatörünün 9-16 yaş grubundaki çocuklara özel sunulacak Galaktik Yaz Kampı Programları’nda devreye alınacağını belirten ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Haziranda başlatılacak ve Ağustos sonuna kadar sürecek programa katılacak çocuklar, Türkiye'nin ilk ve tek gezegenler arası uçuş simülasyonuyla NASA'nın 2030'lu yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı Mars görevlerinin simülasyonlarını deneyimleme fırsatı bulacaklar. Mars'a ve Ay'a insanlı uçuşları yaşayarak öğrenecekler. Simülatör, teknolojik yeniliklerle uyumlu olarak sadece teknik bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda katılımcılara problem çözme, ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi önemli beceriler de kazandıracak” diye konuştu.

Güler, merhum Kaya Tuncer’in, dünya çocuklarını ve gençlerini uzay ve uzay bilimleri ile buluşturarak, onların ufkunu açmak amacıyla kurduğu Uzay Kampı Türkiye’nin, bugüne kadar 55 ülkeden 275 bin çocuk ve genci eğitim programlarında ağırladığını sözlerine ekledi.

Uzay Kampı enerjisini güneşten alıyor

Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü Tolga Yıldırım da Uzay Kampı Türkiye’de gerçekleştirdikleri yeniliklerin, eğitim programına eklenen Aurora ile sınırlı olmadığını belirterek, “Eğitime ara verdiğimiz dönemde tesisimizi, günümüzün deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirdik. Güvenli bina konseptine sahip olan tesisimizde yeni dönemde yeşil enerji kullanımına da başlamış bulunuyoruz. Çatıya yerleştirdiğimiz güneş panellerinde üretilen enerji ile binamızın elektrik ihtiyacını karşılıyoruz” diye konuştu.