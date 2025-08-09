Malatya kayısısı alarm veriyor: Üretim neredeyse sıfırlandı

İklim koşullarındaki aşırılıklar tarım sektörünü derinden etkiliyor. Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Malatya da, nisanda yaşanan zirai donun en çok etkilediği illerden biri oldu. İlde her yıl ortalama 90-100 bin ton seviyesinde kuru kayısı üretilirken, bu yıl dalda tek kayısı toplanamadı.

Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'ye konuşan Malatya Ziraat Odaları Birliği Başkanı Yunus Kılıç, ilde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 8.5 milyon, kayıt dışı 11 milyon kayısı ağacı olduğunu kaydederek, “Yıllık kuru kayısı rekoltesi 100 bin ton oluyordu. Bu yıl sıfır kayısı. Bin ton bile deseler kabul etmem. Üretici ürününü kaybetti” dedi. Tezgahlarda Kars Kağızman, Iğdır ve İskenderun’dan gelen kayısılarının satıldığını aktaran Kılıç, Malatya kayısı olarak satılanlarının da bir önceki sezondan üretici ve esnafta kalanlar olduğunu kaydetti.

Taleplerimizin hiçbiri karşılanmadı

Don zararlarının ödenmediği, borçların ertelenmediğini vurgulayan Kılıç, çiftçinin bir kez daha mağdur edildiğini söyledi. Kılıç, “Meclis’te kurulan Tarım Komisyonu don zararlarının temmuzda ödeneceğini söyledi. Şimdi ise kasıma kadar ödeneceği açıklandı. Taleplerimizin hiçbiri karşılanmadı. Borçlar ertelenmedi. Çiftçi traktörünü, ineğini sattı” diye konuştu.

6 kez ilaçlanması gereken ağaçların yüzde 10’unun ilaç ve gübreye verilecek para bulunamayınca bakımsız kalıp kuruduğunu söyleyen Kılıç, çiftçinin acil destek beklediğinin altını çizdi.

Acil finansal destek sağlanmalı

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, üreticinin bahçesini ayakta tutabilmesi için acilen finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Işık, “Üreticilerimiz yüzde 50-60 faiz oranlarıyla kredi alarak bu bahçelere bakamaz” dedi. 2024/25 sezonundan devreden yaklaşık 35 bin ton kuru kayısı stokunun yeni sezonda ihracat çarklarının dönmesi için sektörün en büyük dayanağı olacağını belirten Işık, bu sezonda 377.4 milyon dolarlık ihracat gelir elde edildiğini açıkladı. İhracatta ilk üç ülke ise sırasıyla ABD, Fransa ve Almanya oldu.