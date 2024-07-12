'Malatya’da yerel ticareti hızlandıracak adımlar atılmalı'

MALATYA/EKONOMİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan Malatya Geçici Ticaret Merkezini ziyaret etti.

Deprem afetinde yerle bir olan Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması için yerel ticari hareketliliği hızlandıracak adımlara ihtiyaç olduğunu aktaran Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vatandaşlara alışverişlerini geçici iş yerlerinden yapmaları çağrısında bulundu.

Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubatta aynı kaderi yaşadık. Yerle bir olan şehrimizin ekonomisini ve psikolojisini hep birlikte ayağa kaldırmamız lazım. Şehrimizin muhtelif yerlerinde kurulan konteyner çarşılarda her sektörden firmalarımız var. Tatil dönemindeyiz, üstelik düğün sezonu, vatandaşımızın alışverişlerini konteynerlerdeki esnaflarımızdan yapmaları ticaretimizi daha da hızlandıracaktır. Global firmalardan ziyade, yerel esnafa fırsat tanınmalı. Şehrimizdeki ticari hareketliliği ne kadar hızlandırırsak o kadar hızlı ayağa kalkarız. Vatandaşımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.