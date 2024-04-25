Mali Müşavirlere İzmir YMMO’dan destek

İZMİR / EKONOMİ

KDV, KDV 2, Muhtasar, SGK, ÖTV, Geçici, Yıllık, Kurumlar vergisi beyannameleri başta olmak üzere yüzlerce beyan ve bildirimle büyük bir iş yüküne sahip olan mali müşavirlerden bir de geçici vergi dönemlerinde bilanço ve düzeltilmiş bilanço istendiğini dile getiren Yaşar Zengin, mali müşavirlerin bu iş yükünün altından kalkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Çok yoğun bir staj ve sınav maratonundan sonra mesleklerine başlayan mali müşavirin son dönemde gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Zengin, “Vergi Usul Kanunu 174. maddesi 'Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır’ demektedir. Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılması, hesapların bir yılda dört defa kapatılması anlamına gelecektir. Bu durum zaten iş yükü oldukça fazla olan mali müşavirlerin hizmet veremez hale gelmesine neden olacaktır” diye konuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-dönüşüm konusunda oldukça başarılı bir kurum olduğunu belirten Zengin, İdarenin bilgi işlem alt yapısında yer alan bazı bilgilerin meslek mensuplarına ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara açılması gerektiğini kaydetti. Zengin, bu şekilde Gelir İdaresi dışındaki kurum ve kuruluşların mali müşavirlerden istedikleri bilgi ve bildirimlere ihtiyacının da kalmayacağını ifade etti.