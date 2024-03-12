Marmarabirlik’in kapasite artışının önü açıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da zeytin üreticileri ve onların ortak değeri olan Marmarabirlik’in 50 yıllık gelişimine katkı sunmak için imar planı sorunu çözüldü. Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesi’ndeki alan 2011 yılı öncesinde yapılan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktaydı. Yapılan İmar Planı düzenlemesine göre bölgedeki imar planları dahilinde sanayi kullanım alanına sahip tek tesis Marmarabirlik oldu. Bu kapsamda planlanan alanda zeytinin tarladan sofraya olan sürecinde zeytin üretiminden, işlenmesine depolamadan ambalajlamaya kadar işlemlerin gerçekleştirilebileceği tesisler kurulacak. Bursa’da üretim gerçekleştiren 30 bin dolayındaki zeytin üreticisinin geleceğini düşünmek zorunda olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yaptığımız İmar Planı düzenlemesi ile zeytin üreticilerimizin ve Marmarabirlik’in gelecek 50 yıllık sorununu çözmüş olduk. Bu düzenleme ile bölgedeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında da sanayi alanı olarak planlanan tek tesis Marmarabirlik oldu. Gerçekleşen yeni düzenleme, kapasite artışı da sağlayarak Marmarabirlik’in modern, entegre tesis ihtiyacına cevap verecek, zeytin ile ilgili her türlü üretim, değerlendirme, işleme, ambalajlama ve depolama gibi tarladan sofraya olan sürecine olumlu etki edecektir. Bursa’nın en önemli tarımsal değeri olan zeytinin geleceğinin korunmasını, gelişip daha da büyümesini ve marka değerinin artmasını sağlayacak” diye konuştu. Marmarabirlik’in geleceği adına gerçekleşmiş olan imar planı değişikliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Asa ise “Marmarabirlik, tüm zeytin üreticilerinin ortak değeridir. 60 ülkeye, 25 milyon dolarlık ihracat yapan Marmarabirlik hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin gururudur. 30 bin zeytin üreticimizin haklarını koruyoruz” dedi.