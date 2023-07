Meram’ın yeni turizm destinasyonu tanıtıldı

BURCU SUNA/KONYA

Meram Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmaları ile şehrin turizm ve sosyal hayatına kazandırılan Kızlar Kayası’nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, İller Bankası Konya Bölge Müdürü Murat Karaçam, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Dere Mahallesi iki haftada iki ayrı açılışa sahne oldu

Kızlar Kayası’nın açılış töreni, bölgedeki çalışmaları anlatan kısa tanıtım filmi ile başlarken Dere Mahalle Muhtarı Mehmet Balaban’ın selamlama konuşması ile devam etti. Muhtar Balaban, geçtiğimiz hafta yine Dere Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirilen lavanta bahçesinin ardından Kızlar Kayası düzenlemesinin de mahallelerine çok yakıştığını belirterek, “İki hafta içindeki bu iki açılış Dere Mahallemize ayrı bir güzellik ve ayrı bir değer kattı. Yüzyıllardır burada duran Kızlar Kayası’nın güzelliği, Başkanımız Mustafa Kavuş Bey’in ve ekibinin dokunuşuyla bambaşka bir çehreye ve güzelliğe büründü” diye konuştu.

“9 eserlik yeni rota, vadi-i meram’ı bir inci gerdanlık gibi süsledi”

Konya’nın Kapadokyası Kızlar Kayası’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesinin kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram Bağı ile başlayarak Meram Millet Bahçesi’ne kadar uzanan 1,5 kilometre çap aralığındaki tarih, turizm ve kültür rotası bizim gönlümüzde tüm bu yatırımlarımız içerisinde apayrı bir yere sahip. Kızlar Kayası Çevre Düzenlemesi’nin de bulunduğu rotada yer alan Meram Bağı, Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası, Meram Köprüsü, Tavusbaba, Aydın Çavuş, 80 Binde Devri Alem Parkı ve Meram Millet Bahçesi, Vadi-i Meram’ı adeta inci bir gerdanlık gibi süsledi. Kızlar Kayası Çevre Düzenlemesi başlı başına Meram ruhunu yeniden canlandırması bakımından çok değerli bir proje ama değerini bu inci gerdanlığın bir parçası olmakla da alıyor” dedi.

“Her misafirimiz Kızlar Kayası’nda kendi hikayesini yazacak”

Kızlar Kayası’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesi hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “ Meram’ın bu yeni cazibe merkezi ve Dere’nin güzelliğine güzellik katacak çalışmalar 24 bin metrekarelik bir alanın 10 bin metrekaresinde projelendirildi. Alanın en dikkat çekici bölümü çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları oldu. Merdivenlerle adeta bir seyir terası oluşturuldu. Güneşin doğuşundan batışına, gece ışıltısından gündüz görüntüsüne kadar her yönüyle masal kitabından çıkmış bir görüntü ve hüviyet kazandırıldı. Destansı güzelliğe sahip Dere Mahallemiz, yeni bir güzelliğe daha kavuştu. Bu doğal yapılar, pek çok efsane ve hikayeye konu olmuştur. Ama ben inanıyorum ki, burayı ziyaret eden her insan, asıl hikayeyi bundan sonra kendisi yazacak.”

Bu güzel projenin Meram’a ve Konya’ya hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da kendisinin de bir Meramlı olduğunu hatırlatarak “Meram’a bu güzelliği kazandıran Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tavusbaba’dan aşağıya inmenin bizim için bir korku tünelinden geçmekten farklı olmadığı günlerden bugün sosyal tesisleri olan, güzellikleri ön plana çıkarılmış, turizme kazandırılmış bir Dere Mahallesi’ne dönüşmüş olması bizim için her şeyin üstünde. Bu güzellik Konya’ya ve Meram’a bereket getirsin. Konya’nın dört bir köşesindeki ilgi çekecek turizm rotalarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya’yı ve ilçeleri daha üst seviyeye taşıma gayretinde olan tüm belediye başkanlarına ve kamu görevlilerine teşekkür eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Konya’nın her alanda değerler üreten bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Konya’nın tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Angı, başkanların şehrin zenginliğini bugüne taşıma ve gelecek nesillere aktarma çabalarının meyvelerini verdiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde de Dere Mahallesi’nde Meram Lavanta Bahçesi’nin açılışı için bir araya geldiklerini anımsatan Başkan Angı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Meram Belediyesinin her yatırımı birbirinden değerli. Her eser birbirinden güzel bir şekilde inci gibi diziliyor. Kim yapıyor bunu? Ülkesini, milletini, şehrini seven belediye başkanlarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda gece gündüz çalışıyorlar.”

Görenlerin Kızlar Kayası’nın yeni çehresine hayran kalmamalarının mümkün olmadığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Buranın bu muhteşem güzelliğe bürünmesinde büyük emeği olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başladı. Çevre düzenlemesi ile değerlerin ortaya çıkması adına çok kıymetli bir eser olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti; “Meram, Konya’nın en bilinen markalarından biridir. Meram Bağları, Konya’ya gelen insanların sorduğu ilk yerlerden biridir. Meram’ın güçlü ve güzel günlerine dönmesi için çalışıyoruz. Tavusbaba düzenlemesi, Çamlıbel arkasındaki kamulaştırma çalışmalarımız, Vali Konutuyla ilgili yapılan planlamalar… Bunlarla birlikte Başkan Mustafa Kavuş’un ifade ettiği Meram Bağları ile başlayan Dutlu Caddesi üzerindeki yatırımlarla devam eden ve Kızlar Kayası’na gelen rota hepimiz için yeni bir başlangıç olacak. Ve pek çok insanın burayı ziyaret ettiğine şahit olacağız.”

Konuşmaların ardından turizme kazandırılan Kızlar Kayası’nın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Kızlar Kayası’nı gezerek hatıra fotoğrafları çektirdiler.