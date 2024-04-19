Mobilya fabrikasında yangın

EKONOMİ (BURSA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, mobilya ürünlerinin imal edildiği fabrikada etkili olan ve dumanı ilçenin birçok noktasından görülen yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

Olay yerine gelerek açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Sandalye firmamızda sabah saatlerinde bir ihbar alınıyor ve burada çıkan yangını söndürmeyle ilgili de Büyükşehir ekiplerimiz ile İnegöl Belediyesi ekiplerimiz olay yerine gelerek müdahale ediyorlar. Şu anda yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Arkadaşlarımız burada çalışmaktadırlar. İnşallah soğutma ve toparlama süreçleri devam etmekte. Çok şükür can kaybımız ve yaralanma yok. Yangının söndürülmesiyle beraber maddi hasar tespiti ve olayın başlangıcı ile ilgili tespiti arkadaşlarımız yapacaktır” dedi.