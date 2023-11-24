Mobilya sektörünün ana gündemi: Nitelikli iş gücüne ulaşamama

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu’nun (MOYKON) beşincisini Kayseri’de düzenlediği Mobilya Sektör Buluşmaları toplantısı Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) gerçekleştirildi. Kayseri protokolü ile birlikte çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan programın devamında Mobilya Sektörünün Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar konulu da panel düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin mobilya sektörünü Türkiye’nin “istihdam deposu” olarak ifade ederek, “Kayseri’nin en büyük şansı STK’larıyla, devletiyle, belediyeleriyle, vekilleriyle gerçekten bir yumruk olmuş şehir. Burada bir problemi dile getirdiğinizde o problem paydaşları tarafından sahipleniliyor. Çözüm bulabilmek için de herkes elini taşın altına koyuyor. En temel problem ise işgücü bulmada yaşanan sıkıntılar. Bugün meslek okulu meselesi memleket meselesi diyoruz. Kayseri’de üç organize sanayi bölgesi ve bir serbest bölgede hangi işletmeye gitseniz hepsinden duyacağınız şey nitelikli ara eleman eksikliğidir” dedi.

Türkiye’nin mobilya ihracatının yüzde 20’si Kayseri’den

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, “Kayseri’de 5 OSB’miz, 1 üretim ağırlıklı serbest bölgemizle beraber 50 milyon metrekare planlı endüstri alanımız var. OSB ve serbest bölgemizde yaklaşık 2 binin üzerinde işletmemizde 100 bin üzerinde istihdama sahibiz. Geçen yıl 4 milyar dolar civarında ihracat, 2 milyar dolar da ithalat yaptık. Şehir olarak toplamda 6 miyar dolarlık bir dış ticaret hacmine sahibiz. Toplam ihracatçı sayımız geçtiğimiz yıl itibariyle 1700’dür. Bu firmalarımızdan 21 tanesi Türkiye İhracatçılar Meclisi ilk 1000 sıralamasında yer alıyor ve ihracatçılarımız bugüne kadar 190 değişik ülkeye ihracat yaptılar. Kayseri aynı zamanda ithal ettiğiniz 2 katını ihraç eden, artı değer veren bir şehrimiz. Mobilya en güçlü olduğumuz sektörlerden biri. 2022 yılında Kayseri’den yaklaşık 850 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye mobilya ihracatının yaklaşık yüzde 20’sini yaptık” diye konuştu.

“Çalıştıracak teknik eleman bulamıyoruz”

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yaklaşık 500 yüz bin kişiye istihdam sağlayan ve 40 bin üreticinin bulunduğu mobilya sektörünün 25 büyük marka öncülüğünde 50 dernek ve 7 federasyonun birleşimiyle oluşan bir konfederasyon çatısı altında birleşmesinin önemine dikkat çekti. Sektörün nitelikli eleman sorunu yaşadığını belirterek açıklamalarda bulunan Gülsoy, “Kayseri’nin mobilya imalatında irili ufaklı 600 firmamız, 28 bin çalışanımız var. Kayseri’nin lokomotif niteliğindeki bu sektörü daha iyi yerlere gelmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. Sıkıntılarımız arasında finansmana erişim haricinde teknik eleman bulamıyoruz. Hemen her alanda yetenekli teknik eleman sıkıntısı yaşıyor, çalıştıracak teknik eleman bulamıyoruz” dedi.

“Hedefimiz sektörün kurumsallaşması ve büyümesi”

MOYKON Kurucu Başkanı Davut Doğan ise, Türkiye’nin birçok yerinde mobilya üretimi yapılsa da markalar bazında bakıldığında Kayseri’nin sektörde ilk sıraya oturduğunu belirterek, “Sanayileşme bakımından özellikle hızlı ve modern mobilya üretiminde Kayseri’nin bir numara. Geçtiğimiz dönemlerde tekstil Türkiye’nin önemli bir bölümünde lokomotif sektördü. Biz de şu anda mobilya sektörü olarak diyoruz ki Türkiye’nin lokomotif sektörü niye olamayalım. Bizim hedefimiz sektörümüzün kurumsallaşıp büyümesini sağlamak ve sektörün temel sorunlarını gündeme tutarak gelişmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“Mobilya sektörünün hedefe ulaşacağına inanıyorum”

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise programda yaptığı konuşmada, mobilya sektörünün tüm Türkiye’de önemli bir ivme yakaladığını belirterek, “2017 yılında İstanbul'da düzenlenen bir fuarda mobilya ihracatı hedefimiz 3 milyar dolarken, bugün hedefimiz 6 milyar dolar. Yılın tamamlanmasına bir buçuk kaldı ve sektörün bu hedefe ulaşacağına inanıyorum” dedi. Enflasyonla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da konuşan Elitaş, “Ekonominin bir dengede devam etmesi gerekir. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası Başkanımız ekonomik verileri, Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili rakamları çok iyi şekilde değerlendirerek bugüne kadar çok önemli adımlar attılar” diye konuştu. Atılan adımlar nedeniyle piyasada güven ortamının oluştuğuna dikkat çeken Elitaş, bu güvenin artmasıyla hızlı bir şekilde dönüşüm yaşanacağını ve sorunların ortadan kalkacağını kaydetti.