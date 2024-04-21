Mobilya sektörünün bileşenleri Mersin’de buluştu

MERSİN / EKONOMİ



MERMOB ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine; Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, MTSO Sayman Üyesi Alpay Seyhan, MTSO Meclis Üyesi Tamer Güner, Mersin Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği Başkanı Özcan Demir ile sektör temsilcileri katıldı.

Geçen yıl Ağustos ayında 16 üyeyle kurulan derneği bugün 85 üyeye ulaştığını belirten MERMOB Başkanı Sadık Özkan, “Mersin, Türkiye’de mobilyacıların derneğinin bulunmadığı tek şehirdi. Kuruluşun ardından 2 ana hedefe yoğunlaştık. Çukurova Mobilya Kent projesiyle 1000 dönüm üzerine tüm mobilya üreticilerinin, AVM’nin ve hastanenin olduğu modern bir site yapalım istedik. Projeyi hazırlayıp ilgili kurumlara sunduk, arsa talep ettik. Diğer hedefimiz ise 4 yıldır yapılmayan, mobilya ve perakende sektörüne büyük katkısı olan Mersin Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı’nı tekrar düzenlemekti. Mobilyacı arkadaşlarımızı arayıp ‘katılma’ diyerek fuara engel olmaya çalışanlar çıktı. Bütün katılımcı firmalara yürekli hareketleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kent markalaşmaya odaklandı

Mersin mobilya endüstrisinin çoğunlukla geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken MTSO Sayman Üyesi Alpay Seyhan ise orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısının da her geçen gün arttığını vurguladı. Bunun arkasında yatan en önemli etkenin girişimci çabası olduğunu kaydeden Seyhan, “Kentimiz, mobilya ve orman ürünlerinde kendi markalarını oluşturmaya başladı. En büyük avantaj, Mersin’in bu sektörü destekleyen bir coğrafyada yer almasıdır. Ham madde kaynağımız var. Mersin birlik ve beraberlik içinde, mobilya ve orman ürünleri sektöründe kümelenmeye, markalaşmaya, tasarıma, teknolojiye, verimliliğe, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliğe odaklanmıştır” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken, 35 Mersin firmasının yer aldığı fuar 28 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.