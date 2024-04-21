AHBİB, yılın ilk çeyreğinde 551 milyon dolarlık ihracat yaptı

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (AHBİB) performansını değerlendiren Başkan Veysel Memiş, 662 bin 843 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdüklerini söyledi.

En yüksek değerlere değerlerine bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamullerinde ulaştıklarını kaydeden Memiş, “Ocak-Mart döneminde 113 milyon 314 bin dolar bakliyat, 84 milyon 412 bin dolar pastacılık ürünleri, 77 milyon 353 bin dolan şeker ve şeker mamulleri ihraç ettik. İlk çeyrekte 154 ülkeye ihracat gerçekleştiren birliğimiz en yüksek değerleri Irak, Suriye ve Cezayir pazarlarında elde etti. Irak’a 103 milyon 236 bin dolar, Suriye’ye 39 milyon 376 bin dolar, Cezayir’e 29 milyon 573 bin dolar ihracat yaptık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkelerin başında Tunus, Küba, Endonezya ve Nijerya geldi” dedi.

Yeni işbirlikleri kuruluyor

Mersin’de Etiyopya Alım Heyeti Programı’nı başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Veysel Memiş, 12 Etiyopyalı firmanın temsilcileriyle B2B görüşmeleri yapan Akdenizli ihracatçıların yeni bağlantılar sağladığını aktardı.

Türk bulgurunu dünya genelinde tanıtmak için hazırladıkları projede Rusya’yı hedef pazar olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Veysel Memiş, bu ülkeye bulgurun tanıtımı için geniş çaplı çalışmalar yaptıklarından bahsetti. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile ortak protokolle AHBİB İhracatçılar Sitesi kurulması için prensipte anlaştıklarını açıklayan Memiş, 150 bin metrekarelik sitede 1000’er metrekarelik alanların tahsisini sağlayıp, KOBİ ölçeğindeki ihracatçıları ortak alanda buluşturarak sektörü büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.