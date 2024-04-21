Altın İğne Projesi’nin yeni adresi Adıyaman oldu

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’de kadınların meslek ve iş sahibi olmasını sağlayan “Altın İğne” projesi şimdi de Adıyaman’da hayata geçiyor. Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü koordinatörlüğünde Adıyaman Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen Altın İğne Projesi Adıyaman’da başlıyor.

Dikişe ilgi duyan kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek ve hazır giyim sektöründe ara eleman olarak yetiştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında Adıyaman’da dikiş kursu eğitim merkezi açıldı.

Uluslararası Rotary Afet Fonu ile satın alınan makinelerin bulunduğu Bahçecik TOKİ Yerleşkesi’ndeki Altın İğne Adıyaman Eğitim Merkezi’nin açılışına UluslarasıRotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Ayda Özeren, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket, Rotary Vakıf Başkanı Kemal Nas, Proje Koordinatörü Nilgün Tiyanşan, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet ile tekstil sektöründen temsilciler, Rotaryenler ve vatandaşlar katıldı.

Deprem bölgesindeki kadınlara umut

Projenin açılışında konuşan Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Ayda Özeren, ”Bu proje ile Türkiye Rotaryenleri olarak hem deprem bölgesindeki kadınlarımıza umut veriyoruz hem de yerel kalkınmanın önemine dikkat çekiyoruz. Bizim için, ‘bir kadın değişir dünya gelişir’. Çünkü güçlü kadınlar yetiştirmek Türkiye'nin en büyük hedefi olmalı” dedi.

Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak isteniyorsa kadınların eğitimine ve gelişimine destek olunması gerektiğinin altını çizen Özeren, ”Ayrıca hane gelirini kadınlarımızın iş gücüne katılımıyla güçlendirebiliriz. Depremin Adıyaman’da yarattığı büyük yıkım sonrasında hepimiz bu güzel şehri ve güzide insanlarını yeniden eski günlerine kavuşturabilmek için gayret ediyoruz. Güçlü kadın, güçlü Adıyaman, güçlü Türkiye, gelişmiş toplum demektir. Umarım açılışını yaptığımız bu kurslardan mezun olan her genç kızımız ya da kadınımız en kısa iş imkanına kavuşacaktır. Adıyaman’ımıza ve halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

"Deprem sonrası bu proje çok anlamlı”

Adıyaman’da tekstil sektörüne ara eleman yetiştirmek için kurs açacaklarını belirten Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet, “Bu proje, Adıyaman Belediyesi, Nemrut Rotary Kulübü ve Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu birliği ile gerçekleşiyor. Eğitimleri tamamlayan kursiyerlerin yaklaşık yüzde 80’inin istihdam edilmesi hedefleniyor. Özellikle depremden sonra büyük bir kayıplar yaşayan memleketimizde kadınlarımızın istihdamına yönelik hazırlanan bu proje bence çok anlamlı. Çünkü iş arayan birçok genç kızımıza çok iyi fırsat sunuyoruz. Eğer kendilerini geliştirir ve iyi yetiştirirlerse sektörde hemen iş bulabilirler. Umarım bu kursa kayıtlarını yaptıran kızlarımız kendilerine yeni bir hayatın başlangıcını yaparak kendi ekonomik özgürlüklerine kavuşurlar” dedi.