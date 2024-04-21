Kristal Yaka İş Ödülleri’nde yılın iş insanı Onur Göçmez seçildi

İZMİR / EKONOMİ

Kristal Yaka İş Ödülleri töreni Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı danışmanlığında öğrenciler farklı kategorilerde firmalar ve iş insanlarını online platformda değerlendirdi.

Yılın İş İnsanı Ödülü’nü alan Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, bir ülkenin en büyük zenginliğinin gençleri olduğunu belirterek, “Gençler ülkemizin umudu. Bizleri sizler geleceğe taşıyacaksınız. Eğitimli gençlerimiz bizim en büyük zenginliğimiz. Bu yüzden bu ödül benim için çok anlamlı. Yeri de her zaman farklı olacak. Gençleri, vizyonlarını ve geleceğe bakış açılarını çok önemsiyorum. Bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir mutluluk” şeklinde konuştu.