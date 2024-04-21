Maxxen ve Hithium’dan stratejik iş birliği

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de enerji sektörünün güçlü oyuncuları arasında yer alan, 30 yıllık geçmişe sahip Kontek Enerji’nin iştiraklerinden olan Maxxen ile dünyanın ilk 7 batarya enerji depolama sistemleri üreticisi arasında yer alan Çin merkezli Hithium, enerji depolama alanında stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.

Gelecekte daha güçlü ve verimli enerji çözümleri geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ortaklık çerçevesinde, globalde ve yerelde daha sürdürülebilir enerji sistemlerinin oluşturulması hedefleniyor.

Sürdürülebilir enerji için ortak vizyonla güçlerini birleştiren iki firmanın iş birliğininin uluslararası lansmanı 17 Nisan’da Dubai’de gerçekleştirildi. İşbirliğinin Türkiye lansmanı ise 17 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapılacak. Lansmanda, iş birliğine ilişkin bilgilerin yanı sıra, ortaklığın yatırım hedefleri ve gelecek adımlarına ilişkin detaylar da aktarılacak.

Geleceğin enerji ihtiyaçlarını yeniden tanımlamak için güç birliği

Türkiye'de batarya enerji depolama sistemleri üretim tesisi kurarak enerji depolama sektöründe fark yaratmayı hedefleyen Maxxen ve Hithium tarafından yenilenebilir enerjiye yönelik yapılan bu yatırım, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma hedefi taşıyor. Bu anlaşma kapsamında sürdürülebilir enerji alanında çığır açacak inovasyonlar geliştirilmesi planlanıyor. Maxxen ve Hithium Enerji; batarya enerji depolama teknolojilerinin daha geniş kitlelere yayılmasın hızlandırarak, dünya çapında enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyorlar.