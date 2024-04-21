Marble Fuarı’na 17 ülkeden alıcı heyeti geldi

İZMİR / EKONOMİ

Maden sektörünün geçen yıl 5,7 milyon dolarlık ihracat yaptığına dikkat çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “İhracatımızın üçte birine denk gelen 1,9 milyar dolarlık bölümü doğal taş oluşturdu. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak ise üyelerimizle 1,06 milyar dolar maden ihracatı yaptık. Birliğimiz ihracatının yarıdan fazlasını doğal taş oluşturdu. EMİB olarak amacımız 2024 yılında ihracatımızı 1 milyar 250 milyon dolara taşımak” dedi.

Başkan Alimoğlu, “Marble Alım Heyeti Organizasyonu’na Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Kore, İspanya, İtalya, Katar, Kuveyt, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan olmak üzere 17 ülke katıldı. 2023 yılında bu 17 ülkeye yaklaşık 400 milyon dolar doğal taş ihracatı gerçekleştirdik. İki gün boyunca 17 ülkeden gelen 40 yabancı firma 44 ihracatçı firmamız ile 500’e yakın ikili iş görüşmesi yaptı. Bu 17 ülkeye ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Başarılı bir fuar geçirdik. Yıl sonunda doğal taş ihracat rakamlarımıza da yansıyacaktır” diye konuştu.