KKM'de çözülme devam ediyor

Bir süredir platoya oturan kur korumalı mevduatlarda son iki haftadır hızlı çözülme dikkat çekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 10 Mayıs haftasında 36,4 milyar TL düşüş kaydetti. Kur korumalı mevduat toplamı 2,2 trilyon TL'nin altına gelmiş oldu.

Bu düşüşle birlikte KKM'de yaklaşık üç ayın en hızlı düşüşü kaydedildi.

Son sekiz ayda Türk lirası mevduat payının yaklaşık yüzde 32'den yüzde 44'e yükselirken, KKM'nin payı da yüzde 26'dan yüzde 14'e geriledi.

Kur korumalı mevduatlarda rekor seviye 3,4 trilyon TL olmuştu.