Kadınlara özel çelik kaynakçılığı kursu

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi ve OSB Kadın Komisyonu Başkanı Canan Keskin Gürkan, OSB’de kadın istihdamının azalmaya başlamasıyla, sorunun nedenlerini araştırdıklarını söyledi.

Kadınların trafik ve kreş sorunu nedeniyle OSB’den uzaklaştığını belirlediklerini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

‘’Antalya OSB Yönetim Kurulu olarak kadınların çalışma koşullarının kolaylaştırılması ve sanayideki kadın istihdamının artırılması için bölgedeki kadın sanayicilerden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon ilk iş olarak, Antalya OSB Eğitim Merkezi ve ATSO MESEM iş birliğinde çelik kaynakçılığı kursu hazırlayıp, iş arayan kadınlara istihdam garantili bir eğitim programı açtı’’

Antalya’da son yıllarda nüfusun hızla artmasıyla trafik sorunun da yaşanmaya başladığına dikkat çeken Gürkan, şöyle devam etti:

‘’Özellikle kent merkezine ve sanayi bölgelerine giden ana yollar, iş saatlerinde yoğun bir trafiğe sahip. Bu durum, çalışan kesimin işe ulaşımını ciddi şekilde etkilemektedir. Kadınlar, özellikle ailevi sorumlulukları nedeniyle daha fazla zaman harcamakta ve işe gitmek için daha fazla çaba sarf ediyor. Çocukların okula gidiş-geliş saatleri de trafikten dolayı zaman sorunu yaşayan kadınların çalışmalarına engel olan başka bir unsurdur. Uzun ve yorucu bir trafik süreci, kadınların işe gitmelerini zorlaştırmakta ve motivasyonu olumsuz etkilemektedir.’’

Antalya OSB’de yaklaşık 7 bin 500 kadın istihdam edildiğini ifade eden Canan Keskin Gürkan sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Kadınlarımız sanayide çalışmak istiyor. Ancak trafik ve kreş sorunu kadınlarımızın iş hayatından kopmalarına neden oluyor. Onların bu isteklerini gerçekleştirmek için hayatlarını kolaylaştırmak zorundayız. TOBB ‘Sanayide Kadın Eli projesi’ kapsamında ATSO Kadın Girişimciler Kurulu ile güç birliği yaparak etki alanımızı güçlendirdik. ATSO ve Antalya OSB iş birliği ile kadınlara yönelik iş garantili Çelik Kaynakçılığı Eğitimi başlattık. İş arayan, meslek edinmek isteyen kadınlarımıza ücretsiz bir şekilde çelik kaynakçılığını öğretip firmalarımızda istihdam edeceğiz.’’

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar da kadınların çalışma koşullarının kolaylaştırılması için OSB’ye, Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD) ile birlikte ekolojik kreş açacaklarını bildirdi.