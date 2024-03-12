“Mustafakemalpaşa vizyon projelerle gelişecek”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Beygirci projelerini açıkladı. Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi’nde düzenlenen proje lansman toplantısında 4'ü vizyon proje olmak üzere 28 projenin tanıtımını yapan genç Beygirci, ''Mustafakemalpaşa Vizyon Merkezi; ay yıldızlı mimari tasarımı ve geniş içeriği ile Mustafakemalpaşalılara çağdaş alışveriş imkânı sunarken, depreme dayanıklı konutlar ve sosyal alanlar ile şehrin yeni cazibe merkezi haline gelecek'' dedi. Birincil deprem kuşağında yer alan Mustafakemalapaşa'da geniş kapsamlı Deprem Master Planını devreye sokacaklarını belirten genç Beygirci, ''Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlar mağdur edilmeden ilgili mahallelerde Kentsel Dönüşüm Ofisleri kurularak komşularımız bilgilendirilecek. Cadde ve sokaklarda kamera takip sistemleri arttırılarak izleme merkezi oluşturulacak. Yangın, deprem, sel gibi olası afetler için 7 gün 24 saat teyakkuz halinde bulunulacak. Vatandaşlara AFAD ortaklığıyla deprem bilgilendirme ve ilk yardım eğitimleri verilecek” dedi.

“Yalıntaş’a gençlik parkı yapılacak”

En büyük vizyon projelerinden birini Yalıntaş Kültür Merkezi'nin bulunduğu mevkide yapacaklarını belirten Ahmet Beygirci, ''Yalıntaş Göleti'ne 5 km mesafede bulunan Yalıntaş Kültür Merkezi’yle, kent mimarisinin buluşacağı 5 dekarlık alanda; çocuk sokağı, sosyal donatı alanları, kafeterya ve doğa yürüyüş yolunun bulunduğu modern bir Gençlik Parkı yapılacak. Gölete ulaşan yürüyüş yoluyla birlikte bölge doğa turizmine kazandırılacak. Otoyolun bağlantı noktasını teşkil eden 11 dekarlık alana, turizm ve seyahat şirketlerinin güvenle giriş-çıkış yapabilecekleri, modern bir otobüs terminali yapılacak” diye konuştu. Beygirci ayrıca ilçede köprü, ana arter düzenlemesi, otopark, ulaşım, kültür ve sosyal alandaki projelerini de aktarırken tarım ve hayvancılıkta altın çağ yaşanacağına vurgu yaptı. Tümbüldek Kaplıca ve Travertenleri’nin turizm için çok daha cezbedici olması için yapacakları çalışmaları da aktaran Beygirci, ayrıca ilçede oluşturacakları seyir terasları, rekreasyon alanları ve Bungalov evler ile turizme de katkı sunacaklarını söyledi.