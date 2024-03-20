“Nilüfer hem dirençli hem dijital kent olacak”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Dünyada yaşanan hızlı dijitalleşmenin önemine işaret eden CHP Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, teknolojinin ve yenilikçiliğin kullanımıyla birlikte gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedeflediklerini söyledi. Sadece teknolojiye yatırım yapmanın yeterli olmadığına işaret eden Özdemir, aynı zamanda dijital becerileri artırmanın, veri güvenliğini sağlamanın ve vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmanın da gerekliliğine vurgu yaptı. Nilüfer’in geleneksel iş modellerini, yerleşik hayatı reddederek zamandan ve mekândan bağımsız hareket eden dijital göçebeler için cazip bir destinasyon olması için projeler ve mekanlar tasarlayacakların belirten Şadi Özdemir, “Gençlerimize hem köyde doğal ve temiz bir ortamda çalışma fırsatı yaratacak hem de köy yaşamını zenginleştirerek, dijitalleşmeyle köylerimizin tanıtımını ve dünyaya açılımını sağlayacağız. Bilim ve Yapay Zeka Merkezleri, Dijital Beceri Atölyeleri, Dijital Sanat ve Meslek Eğitimleri, çevrimiçi alışveriş platformu ve yaygın ücretsiz internet noktalarıyla dijitalleşmenin avantajlarından bütün Nilüfer’in yararlanmasını sağlayacağız” dedi.

Karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor

Bursa’nın deprem gerçeğine dikkati çeken ve Nilüfer’i dirençli bir kent haline getirmeyi planladıklarını anlatan Özdemir, “Tüm dünyanın olduğu gibi iklim krizi bizim de karşı karşıya olduğumuz büyük bir sorundur. Sanayicilerimizi karbon ayak izini azaltmaya teşvik edeceğiz. Depreme karşı da hazırlıklarımızı tamamlamak zorundayız. Bu alanda bilim insanları ile birlikte çalışacağız” diye konuştu. Depreme dayanıklı malzemelerin depolanacağı lojistik merkezlerinin yanı sıra, ‘Deprem Parkları’ projelerini de hayata geçireceklerini söyleyen Şadi Özdemir, “Altyapı çalışmalarından yenilenebilir enerji sistemlerine kadar bir dizi önlem alarak, deprem anında güvenli ve sürdürülebilir alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Örnek bir kentsel dönüşüm projesine imza atmak istiyoruz. Eski ve riskli binaları modern ve enerji verimli konutlarla değiştirecek, yeşil alanları artırarak çevreye duyarlı yapılar oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir tarım için dijitalleşme

Kadınları mesleki eğitim ve istihdam artırıcı destek programları, kadın kooperatifleri, şiddetle mücadele projeleri, dijital okuryazarlık eğitimleri gibi projelerle hem ekonomiye hem de sosyal yaşama kazandıracaklarını belirten Özdemir, gençler ve çocuklar için de yeni merkezler oluşturacaklarını anlattı. 8 OSB’nin oluşturduğu sanayi yapılanması ile öne çıkan Nilüfer’in önemli bir tarım ilçesi olduğunun da altını çizen Şadi Özdemir, öncelikle ilçenin Kırsal Tarım Envanteri’ni çıkaracaklarını kaydetti. Özdemir, “Bölgedeki tarımsal faaliyetleri sistematik olarak kaydedeceğiz. Böylelikle kaynak yönetimi, tarımsal planlama, risk yönetimi ve pazarlama konularında bilimsel veriler ışığında çalışmaları yöneteceğiz. Tarımsal faaliyetlerde veri analizi, sensör teknolojileri, yapay zeka, internet bağlantılı cihazlar ve diğer ileri teknolojilerin kullanımıyla tarımın daha verimli, sürdürülebilir ve karlı hale getirilmesini hedefleyen akıllı tarım uygulamalarımız da olacak. Nilüferli çiftçilerin ürünlerini hasat ettikten sonra uzun süre saklayabilmelerini ve pazarlama imkanlarını artırmayı amaçlayan modern teknolojilerle donatılmış Başköy Soğuk Hava Deposu'nu hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı. Özdemir’in projeleri arasında Geri Dönüşüm ve Plastik Üretim Projesi, Ekolojik Köy, Yeşil Koridorlar, Modern Sanat Müzesi, Balat Açık Hava Tiyatrosu, spor alanları gibi projeler de yer alıyor.