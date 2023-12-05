NTO Başkanı Özyurt: Nizip ihracatta iller ile yarışıyor

EKONOMİ / GAZİANTEP

Nizip’in ihracatta, iller ile yarıştığını dile getiren Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, ilçenin son yıllarda ihracatta önemli bir ivme kazandığını belirtti.

Ülke olarak kalkınma yolunun üretim ve ihracattan geçtiğini ifade eden NTO Başkanı Özyurt şunları dile getirdi: “2012 yılından itibaren düzenlediğimiz yurtdışı iş gezileri, gümrük müdürlüğünün Nizip’e kurulması ve Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) faaliyete geçmesi ihracatımızın artmasına ciddi katkısı olmuştur. NTO olarak yaptığımız ihracat odaklı çalışmalar ve projeler meyvelerini vermeye başlamıştır. İlçemiz ekonomisi için gıda sektörü sanayi ve ticarette ön planda olup, en çok istihdam bu sektörde bulunmaktadır. GAİB verilerine göre Nizip’in ihracatı Kasım 2023 itibari ile 240 milyon dolar olarak gerçekleşerek 39 ilden fazla ihracat yapmıştır. Bu rakamı göz önünde bulunduğumuzda Şanlıurfa, Diyarbakır, Rize, Burdur, Kırşehir illeriyle de yarış halindedir. Ayrıca Nizip, 16 ilin toplam ihracatından fazla ihracat yapmaktadır. Nizip’in toplam dış ticaret hacmi 2023 yılı sonu itibariyle 500 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Nizip Gümrük Müdürlüğü’nde 2023 Ekim ayı itibariyle 1537 araç geçmiş olup 2023 dış ticaret hacmi ise 50 Milyon dolar gerçekleşmesini beklemekteyiz. “ dedi

Nizip’in ihracatı 11 yılda 12 kat arttı

Nizip’in 2011 yılında 25 milyon dolar olan ihracatı, 2022 yılında 280 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten NTO Başkanı Özyurt şöyle devam etti: “İhracatımız 11 yılda 12 kat artırmıştır. İlçemizde her yıl ihracat yapan firmalarımızın sayısı da artmaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanan ilk 1000 ihracat araştırmasında ve Türkiye’nin En Büyük Birinci 500 / İkinci 500 Sanayi Kuruluşları arasında Odamız üyesi firmalar yer almaktadır. NTO 10 yılda 23 defa KOSGEB destekli yurt iş gezisi düzenlenmiş olup, 20 ülkeye toplam 634 kişi ile yurtdışı fuar ve organizasyonlara katılım sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda da ihracat odaklı çalışmalarımızı ve eğitim faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca artan taleplerden dolayı Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları da devam etmektedir. Nizip 2. OSB çalışmaları başlatılmış ve müteşebbis heyet oluşturulmuştur. Böylece Nizip’in sanayisinin gelişmesiyle birlikte üretim istihdam ve dış ticaret merkezi olma potansiyelimiz de güçlenmektedir. Nizip’in ihracatta bu başarıyı sağlamasında emeği olan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi yürekten kutluyoruz.” diye konuştu.