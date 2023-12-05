GAFSHOES Fuarı 35. kez kapılarını açtı
GAFSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 35. defa kapılarını açtı. Gaziantep’in gözde fuarları arasında bulunan GAFSHOES, yurt içinden ve dışından yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.
TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği’nin (TAYSAN) destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 7 Aralık’a kadar katılımcılarını ağırlamaya devam edecek.
Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Çankırı, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa illerinden katılımcıların yer alacağı fuarda 350 firma ve 1250 marka temsil edilecek. Fuar; Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin, Uganda, Mısır ve Çin’den katılımcıları da ağırlayacak.
Anadolu’da gerçekleşen tek uluslararası fuar
GAFSHOES’in Anadolu’da düzenlenen tek uluslararası fuar olduğuna dikkat çeken Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya,”GAFSHOES, ayakkabı sektörünün buluşma noktası olmaya devam ediyor. 35. kez kapılarını misafirlerine açan fuar, kent ve ülke ekonomisine yadsınamaz bir katkı sağlıyor. Gaziantep’in potansiyelini ortaya koymak için her aya bir fuar hedefimizi belirlemiştik, hedefimizi hakkıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyoru z” şeklinde konuştu.
Gaziantep OSB, Türkiye’nin ilk Yeşil OSB’si olacak
Fuar açılışında konuşan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak ise fuarların ihracat performansımıza etkilerinden söz ederek, 2022 yılında ayakkabı sektörünün ihracatının 169 milyon doları geçtiğini söyledi. Küçükparmak Gaziantep sanayisinin her türlü yeniliğe açık olduğunu belirterek, yeşil dönüşümde kentin ülkedeki ilk yeşil sanayi hedefinin bulunduğunu kaydetti.