GAFSHOES Fuarı 35. kez kapılarını açtı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği’nin (TAYSAN) destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 7 Aralık’a kadar katılımcılarını ağırlamaya devam edecek.

Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Çankırı, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa illerinden katılımcıların yer alacağı fuarda 350 firma ve 1250 marka temsil edilecek. Fuar; Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin, Uganda, Mısır ve Çin’den katılımcıları da ağırlayacak.

Anadolu’da gerçekleşen tek uluslararası fuar

GAFSHOES’in Anadolu’da düzenlenen tek uluslararası fuar olduğuna dikkat çeken Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya,”GAFSHOES, ayakkabı sektörünün buluşma noktası olmaya devam ediyor. 35. kez kapılarını misafirlerine açan fuar, kent ve ülke ekonomisine yadsınamaz bir katkı sağlıyor. Gaziantep’in potansiyelini ortaya koymak için her aya bir fuar hedefimizi belirlemiştik, hedefimizi hakkıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyoru z” şeklinde konuştu.

Gaziantep OSB, Türkiye’nin ilk Yeşil OSB’si olacak

Fuar açılışında konuşan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak ise fuarların ihracat performansımıza etkilerinden söz ederek, 2022 yılında ayakkabı sektörünün ihracatının 169 milyon doları geçtiğini söyledi. Küçükparmak Gaziantep sanayisinin her türlü yeniliğe açık olduğunu belirterek, yeşil dönüşümde kentin ülkedeki ilk yeşil sanayi hedefinin bulunduğunu kaydetti.