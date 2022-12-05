OKÜ, sanayi sektörüne enerjide rehberlik yapıyor

Eray ŞEN



OSMANİYE - EKONOMİ Gazetesi Osmaniye Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a üniversitenin son dönem çalışmalarını ve projelerini anlatan OKÜ Rektörü Prof.Dr.Turgay Uzun; 8 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ile 9 uygulama ve araştırma merkezinde, yaklaşık 14 bin öğrenciye eğitim verdiklerini, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Uzun, “Fen, sosyal bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri gibi bütün temel alanlarda bölümlerimiz var ve bu sene tamamen doluluk sağladık” dedi.

Mühendis ve teknisyen düzeyinde çok sayıda mezunlarının sanayide çalışarak, iyi yerlere geldiğini, bazılarının kendi işletmelerini kurduğunu aktaran Prof. Dr. Uzun, “Çukurova bir sanayi bölgesi. Ben göreve geleli yaklaşık iki yıl oldu ve ilk yaptığımız işlerden biri, sanayi ile daha yakın ilişkiler kurmak adına, Sanayi Üniversite İşbirliği Koordinatörlüğü kurduk ve hızlı biçimde firmalarla ilişkileri geliştirmeye başladık” diye konuştu. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) büyük firmaların faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Prof.Dr.Uzun, “Özellikle demir çelik ve enerji alanında faaliyet gösteren bu firmalar ile işbirliği protokolleri imzaladık, öğrencilerimiz hem staj yapıyor, hem mezuniyet sonrası istihdam ediliyor” bilgisini verdi.

OKÜ’de Teknoloji Transfer Ofisi kurduklarını açıklayan Rektör Uzun, “Bundan sonra üniversite-sanayi işbirliğini bu çatı altında yapılandıracağız. OSB yönetimi ile yeni bir işbirliği protokolü üzerinde çalışıyoruz. OSB’deki İş Geliştirme Merkezi’ndeki ofisimiz aracılığıyla yönetim ile hocalarımızı buluşturuyoruz. Mevcut Teknokent’i geliştirmeyi hedefliyoruz. Sadece Osmaniye OSB ile değil Adana OSB ile de yakın ilişkilerimiz var. Orada da bir ofisimiz faaliyet gösteriyor” dedi.

“Mühendislik fakültesi önemli bir fonksiyon üstleniyor”

Çalışmalarında somut çıktılara ihtiyaç duyduklarını, mühendislik fakültesinin buna yönelik önemli bir fonksiyon üstlendiğini ifade eden Rektör Uzun, “Çünkü bölgede enerji santralleri, limanlar, depolama mekanları bulunuyor ve buralarda çalışacak yetişmiş iş gücüne ciddi anlamda ihtiyaç var. Bu alanlarda daha ağırlıklı biçimde yer almak istiyoruz” ifadesini kullandı.

“10 bin kişiye enerji verimliliği sertifikası verdik”

OKÜ’nün enerji alanında yaptığı çalışmalara değinen Prof.Dr.Uzun, şunları söyledi: “Enerji Etüt ve Araştırma Merkezimizde firmalara danışmanlık veriyor, aynı zamanda enerji verimliliği sertifikası programları yapıyoruz. Bu alanda bölgede tekiz, uzun yıllar Türkiye genelinde de tektik, son zamanlarda birkaç üniversite daha bu yetkiyi aldı. Enerji fiyatlarında sürekli artış olduğu için, bu durum enerji verimliliği kavramını çok daha önemli noktalara taşıdı. Burada uyguladığımız programlarla, enerji verimliliği sertifikasına sahip mühendisler yetiştiriyoruz. Online ve yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 10 bin kişiye sertifika verdik ve firmaların yüzde 10-20 arasında enerji tasarrufu yapmalarını sağladık.”

“Dünyada nükleere dönüş eğilimi başladı”

Nükleer enerji ile de ilgilendiklerini aktaran Rektör Uzun, “Hem Türkiye hem dünyada görünen o ki; nükleere yönelik ilgi artıyor. Mersin’de Akkuyu nükleer santrali yapılıyor, burada ara elemana ihtiyaç duyulacak, ilk etapta bunu karşılamaya yönelik bir bölüm açmayı planlıyoruz. Ayrıca bilgisayar mühendisliğinin yanında yazılım mühendisliği bölümü açma düşüncemiz var. Merkezi laboratuvarlarımıza önemli yatırımlar yaptık, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite oldular” dedi.



“Tıp fakültesi projemiz YÖK’de onay bekliyor”

Pandemiden sonra sağlık eğitimine ayrı bir önem verilmeye başlandığına dikkat çeken Prof.Dr.Uzun, “Sağlık bilimleri fakültemiz ve sağlık hizmetleri yüksekokulumuz var ve ayrıca tıp fakültesi kurma projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Proje şu anda YÖK’de, olumlu bir sonuç çıkarsa tıp fakültemizi kurmuş olacağız. Hem şehre, hem üniversitemize büyük bir katkı olacak. Tıp fakültesini, ekonomik ve sosyal alanlarda ‘level’ atlama gibi düşünebiliriz” diye konuştu.



“Güney yarım küreye açılan bir kapı konumundayız”

Osmaniye’nin jeopolitik alanda ‘değerli’ bir konumda olduğunun altını çizen Rektör Uzun, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bölgeyi, güney yarı küreye açılan bir kapı olarak düşünmek lazım, çünkü hinterlandında Ortadoğu, Hindistan, Çin, Afrika ülkeleri ve Arap yarımadası var, buralara ulaşım yolları bize çok yakın. Denize yirmi dakikalık mesafedeyiz, OSB’nin burada kuruluş amacı da buydu, limanlara çıkış çok yakın. İran ve doğudan gelen ticaret yoları buradan geçip Avrupa ve diğer ülkelere ihraç kapısı oluyor, petrol boru hatları, depolama tesisleri, santraller burada. Bütün bu potansiyeli maksimum biçimde kullanmak istiyoruz. Bölge, Marmara kuzey sanayi hattına rakip olacak, orayı geçecek potansiyele sahip. Üniversite olarak kendimizi nerede konumlandırmalıyız dediğimizde, bu tablo zaten bunun yanıtını veriyor.”