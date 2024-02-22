Okullararası Artistik Cimnastik Yarışması’nda Eda Kayhan şampiyon oldu

KAYSERİ/EKONOMİ

21 Şubat Çarşamba günü Kayseri Okullararası Artistik Cimnastik yarışmasında Minik A grubunda, Ahmet İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu ve aynı zamanda Rüya Cimnastik Spor Kulübü öğrencileri takım olarak Kayseri il birincisi oldu.

Takımda yer alan öğrenciler; Begüm Eda Kayhan, Alya Öztürk, Serra Hızarcıgil ve Azra Su Genel’den oluştu. Bireysel olarak Minik A grubunda ise Kayseri Şampiyonu Begüm Eda Kayhan, ikincisi Alya Öztürk, üçüncüsü Beren Zade Aslan, dördüncüsü ise Serra Hızarcıgil oldu.