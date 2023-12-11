OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni’nden Gaziantep ödüllerle döndü

GAZİANTEP

OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü açılış konuşmasında 11 farklı kategoride 116 firmaya ödül verileceğini belirtti.

Kütükçü, sanayicilere teşekkür ederek “Siz ürettiniz Türkiye büyüdü” açıklamasında bulundu. OSB’lerin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirdiğini belirten Kütükçü, “2023 yılında OSB’lerimiz 2 milyon 577 bin istihdama ulaştı, 67 bin fabrikamız var. Araştırmaya katılan firmalarımızın Ar-Ge ihracat ve ciroları artmış, rakamlarda da görünüyor ki OSB’lerimiz yeni bir başarıya daha imza atmıştır” ifadelerine yer verdi.

OSB sanayicilerine 11 farklı kategoride 116 plaket takdim edildi. Araştırmaya Gaziantepli firmalar damga vurdu.

Şimşek: Gaziantep'in gururları

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek yaptığı açıklamada, "OSBÜK, OSB Yıldızları 2023 Araştırması’nda yer alan firmalar, şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağı. Yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine verdikleri katkıdan dolayı her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Ödülle dönen firmalar

Gaziantep’e ödülle dönen firmalar: Oba Makarnacılık, Mutlu Makarnacılık, Karafiber Tekstil, Melike Tekstil, Unat Yağ, ABY Plastik, Beşler Makarna, Burteks Tekstil, Gürteks İplik, Empera Halı, Acarsan Makarna, PoliGürteks Tekstil, Beşsan Makarna, Grand Halı, Hasırcı Tekstil, Sevinçler Sağlık Ürünleri.