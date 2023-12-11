Daxler Enerji’ye iki dalda ödül

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Güneş paneli üretimi firmalarından DAXLER Enerji törenden iki ödülle ayrıldı. DAXLER OSB’lerde istihdamını en çok artıran firma kategorisinde 6., OSB’lerde kadın istihdamını en çok artıran firma kategorisinde de 9. Sırada yer alarak 2 ödül kazandı.

DAXLER Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Tarhan, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’den aldı.