Daxler Enerji’ye iki dalda ödül
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından organize edilen Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Yıldızları Araştırması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti.
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İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA
Güneş paneli üretimi firmalarından DAXLER Enerji törenden iki ödülle ayrıldı. DAXLER OSB’lerde istihdamını en çok artıran firma kategorisinde 6., OSB’lerde kadın istihdamını en çok artıran firma kategorisinde de 9. Sırada yer alarak 2 ödül kazandı.
DAXLER Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Tarhan, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’den aldı.