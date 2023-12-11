OSB yıldızları araştırmasında Konya’ya ödül: 5 firma ödül aldı

İbrahim Çiçekçi/ KONYA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından organize edilen Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Yıldızları Araştırması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti.

Konya’dan 5 firma araştırmadan ödül almaya hak kazandı. Yıldız Pul-Vaden, AYD Otomotiv Endüstri, DAXLER Enerji, Gitaş ve Bürotime araştırma sonucunda ödül alan firmalar oldu.

Gebze Bilişim Vadisi’nde Turkish Cargo ana sponsorluğunda gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu haline geldiğinin altını çizerek tüm OSB sanayicilerini tebrik etti. Kütükcü, “OSB sanayicilerimiz yılmadan, usanmadan ısrarla üretti, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde dalgalandırdı, dalgalandırmaya devam ediyor. Onun için OSB sanayicilerimiz başta olmak üzere, bu ülkenin sanayicileri, üretim cephesinin asıl kahramanlarıdır” dedi.

Vaden 7 kategoride ilk 100’de yer aldı

Araştırmada OSB’lerde AR-GE harcamasını en çok artıran firma kategorisinde Yıldız Pul-Vaden Konya’dan tek ödül alan firma oldu. Ödülü Yıldız Pul Vaden Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’nün elinden aldı. Acar, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta yükselmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Bakan Kacır da, çalışmalarından dolayı Seyit Acar’ı tebrik etti. Vaden ayrıca araştırmanın 7 kategorisinde de ilk 100’e giren tek firma oldu.

AYD’ye 3 ödül

Türkiye’nin en büyük otomotiv yedek parça üreticilerinden AYD Otomotiv Endüstri A.Ş. İse 3 dalda ödül aldı. Firma OSB’lerde en çok istihdam sağlayan kategorisinde 2., OSB’lerde en çok kadın istihdam sağlayan kategoride 8., OSB’lerde en çok satış yapan firma kategorisinde 10. Sırada yer aldı.

Ödülleri AYD Otomotiv Endüstri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Halil Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’den aldı.

DAXLER Enerji’ye iki dalda ödül

Güneş paneli üretiminde lider firmalardan DAXLER Enerji de, ödül törenine damga vurdu. DAXLER OSB’lerde istihdamını en çok artıran firma kategorisinde 6., OSB’lerde kadın istihdamını en çok artıran firma kategorisinde de 9. Sırada yer alarak 2 ödül kazandı. DAXLER Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Tarhan, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’den aldı.

Gitaş’a yeşil dönüşüm ödülü

Konya’nın önde gelen firmalarından Gitaş Aydoğanlar da önemli bir ödül alan firma oldu. Gitaş, OSB’lerde Yeşil Dönüşüşüme En Çok Katkı Veren firma kategorisinde birinci oldu. Gitaş Aydoğanlar Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bekir Aydoğan, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’den aldı. Bakan Kacır ve OSBÜK Başkanı Kütükçü, çalışmalarından dolayı Dr. Bekir Aydoğan’ı ve firmalarını tebrik etti.