Osmangazi, şehri 412 bin 803 ton karbondioksitten kurtardı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Osmangazi Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik sürdürülebilir ve iklim dostu ilçe oluşturmak için kurumsal sera gazı envanteri ve emisyon hesaplama raporunu açıkladı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar katılımıyla gerçekleşen programda aynı zamanda, Kolza Biyodizel firmasıyla bitkisel atık yağ toplama protokolü imzalandı.

Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çevre konusu herkesin takip ettiği bir gündem maddesi, dünyanın en önemli sorunlarının başında geliyor. Biz de belediye olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü kurduk. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir ve iklim dostu şehir oluşturma adına arkadaşlarımız yoğun gayret sarf ediyor” dedi. Rapor hakkında da bilgi veren Başkan Dündar, “Doğrudan sera gazı salınımı 3 bin 967 ton karbondioksite eş değer, dolaylı sera gazı salınımı da 23 bin 237 ton karbondioksite eş değer olarak ölçüldü. Daha yaşanılabilir şehir ve dünya için herkes elini taşın altına koyması lazım” ifadelerini kullandı.

“Doğal kaynakları israf etmemeliyiz”

Osmangazi Belediyesi’nin çevre konusunda yaptığı örnek çalışmaları anlatan Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır atık Müdürü Dilek Yosun, “Biz yaptığımız çalışmalarla çevre kirliğinin oluşumunu önleyerek doğal kaynakları israf etmeden etkin ve verimli kullanarak temiz ve yaşanabilir çevre meydana getirmeyi hedefliyoruz. Veysel Karani Modern Kurban Kesim ve Satış Tesisimizin çatı kısmındaki güneş enerji panelleri, 2022 Haziran ayından itibaren elektrik üretmeye başladı. 2022 yılı Haziran ayından itibaren 826 bin 617 kw elektrik üretimi gerçekleşti. Bu üretim sayesinde yılda 400 bin 83 ton eş değeri karbondioksit salınımı engellenmiş bulunmakta. Ayrıca Panorama 1326 Fetih Müzesi’nin çatısında bulunan güneş enerji panellerinden de yılda 26 bin 280 kw elektrik üretimi sağlamakta. Bu rakama karşılık olarak yılda 12.72 ton karbondioksit eş değerinde salınım engellenmiş bulunmaktadır” diye konuştu.