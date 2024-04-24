Proil, IBAKTECH 2024 Fuarı'nda yerini aldı
Endüstriyel yağ sektöründe faaliyet gösteren Petroyağ Grup şirketlerinden olan Proil, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek 14. Uluslarası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı’na (IBAKTECH) katıldı.
EKONOMİ / KOCAELİ
Proil, iki yılda bir düzenlenen Uluslarası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı’na (IBAKTECH) katıldı.
İstanbul Fuar Merkezi'nde 24-27 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen 4.Salon 411 numaralı stantta yerini alarak yenilikçi çözümleri ve güçlü AR-GE teknolojileri ile geliştirdikleri ürünleri ziyaretçilere sunmaya başladı.
Sektöre yön veren markalar arasında bulunan 32 yıldır Türk sanayisine yağlayıcı ve katkı çözümleri sunan Petroyağ Group şirketlerinden olan Proil, Oleo-Kimya endüstrisinde hem üretici hem de tedarikçi kimliği ile Türkiye’de ve yakın coğrafyada üretim yapan birçok sektöre hizmet veriyor.
Sürdürülebilir, standardize edilmiş ve sertifikasyonlarını tamamlamış üretim prosesleri, alanlarında deneyimli Ar-Ge ekibi, üretim personeli ve satış kadrosu ile sektörde öncü konumunda olan Proil, kurulduğu 2015 yılından bugüne yüzde 100 yerli üretimi ile müşterilerine yenilikçi ve rekabetçi ürünler sunuyor.