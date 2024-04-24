Proil, IBAKTECH 2024 Fuarı'nda yerini aldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Proil, iki yılda bir düzenlenen Uluslarası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı’na (IBAKTECH) katıldı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 24-27 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen 4.Salon 411 numaralı stantta yerini alarak yenilikçi çözümleri ve güçlü AR-GE teknolojileri ile geliştirdikleri ürünleri ziyaretçilere sunmaya başladı.

Sektöre yön veren markalar arasında bulunan 32 yıldır Türk sanayisine yağlayıcı ve katkı çözümleri sunan Petroyağ Group şirketlerinden olan Proil, Oleo-Kimya endüstrisinde hem üretici hem de tedarikçi kimliği ile Türkiye’de ve yakın coğrafyada üretim yapan birçok sektöre hizmet veriyor.

Sürdürülebilir, standardize edilmiş ve sertifikasyonlarını tamamlamış üretim prosesleri, alanlarında deneyimli Ar-Ge ekibi, üretim personeli ve satış kadrosu ile sektörde öncü konumunda olan Proil, kurulduğu 2015 yılından bugüne yüzde 100 yerli üretimi ile müşterilerine yenilikçi ve rekabetçi ürünler sunuyor.