Nuray Altındağ, Nuray MIND Danışmanlık ile yaşamları dönüştürüyor

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Nuray MIND Danışmanlık Kurucusu Nuray Altındağ, lisans eğitimini bitirdikten sonra akademik yolculuğuna başlangıç yaptığını belirterek, Osmangazi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi'nde bilim doktoru ünvanını aldığını ve akademik kariyeri boyunca birçok bilimsel yayında imzası olduğunu aktardı.



Nuraymind'in ortaya çıkış fikrinin insanların yaşamlarını bütünsel bir yaklaşımla değiştirmek ve dönüştürmek üzerine odaklandığına dikkat çeken Altındağ, “Akademik hayatın getirdiği stresleri yönetmek, kimi genetik kimi çevresel faktörlerle ortaya çıkan çok sayıda rahatsızlığımı gidermek için geniş bir yelpazede enerjetik ve meditatif alanlarda ve tamamlayıcı tıp üzerine uluslararası eğitimler aldım. Eğitimler neticesinde öncelikle hiçbir ameliyat ya da operasyon geçirmeden 65 kilo verdim ve bedenimi adeta baştan yarattım. Ardından ailem ve arkadaşlarımın değişim ve dönüşümler gerçekleşmesine vesile oldum. Daha sağlıklı ve dengeli bir hayat sürmenin yanı sıra kaygı ve endişeleri doğru şekilde yönetebilmek için eğitimlerden sağladığım bu faydayı herkese ulaştırmak amacıyla Nuraymind’ı kurdum” dedi.

Nuraymind’in sunduğu hizmetlerin tamamen bireysel istek ve ihtiyaçlara yönelik olduğunu belirterek beden, ruh ve zihin sağlığının birbirinden ayrılamaz olduğuna ve bu üçünün iyileştirilmesinin insanların hayatlarında derin etkiler yaratabileceğine dikkat çeken Altındağ, frekans tıbbı (Biorezonans) başta olmak üzere, Thetahealing, Access Bars, Pleiades Meditasyon gibi çok yönlü hizmetler verdiklerini vurguladı. Nuray Altındağ, bu yöntemlerle kilo kontrolü, sigara bırakma, okul ve sınav stresi, ağır metal taramaları, alerjiler başta olmak üzere tamamen bireysel istek ve şikayetlere yönelik seanslar düzenlediklerini söyledi.



Merkezin danışanlarına sunduğu faydalar hakkında konuşan Altındağ, "Seanslarımız, stresi azaltmaya, enerjiyi dengelemeye, zihinsel netliği artırmaya ve içsel dengeyi sağlamaya yardımcı olur. Bu hizmetlerin bireysel ihtiyaçlara yönelik olduğunu ve danışanların kişisel hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. Nuraymind'a frekans Tıbbı seansları için kalp pili olmayan, epilepsi teşhisi almamış ve hamilelik sürecinde olmayan her yaştan birey merkezimize başvurabiliyor. Enerjetik ve meditatif seansların ise herhangi bir kısıtlama olmaksızın her yaştan birey tarafından talep edilebilebiliyor” diye konuştu.

Danışanların merkezdeki deneyimlerine dair bilgi veren Altındağ, "Danışanlarımız, öncelikle benzersiz ve kapsamlı bir deneyimle karşılaşıyorlar. Hizmetlerimizde başlangıç olarak, Tüm Vücut Detaylı Analiz seansıyla başlıyoruz. Bu analizin danışanların mevcut durumunu anlamalarını sağlıyor. Elde edilen verilere dayanarak kişiselleştirilmiş seanslar düzenliyoruz” dedi.

Gelecek hedeflerinden bahseden Altındağ, Nuraymind'in hizmetlerini daha da genişleterek ve geliştirerek, danışanlara daha kapsamlı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini ve merkezin konaklama hizmetleri sunarak danışanlar için bir dönüşüm destinasyonu haline gelmeyi planladıklarını ve hizmet yelpazesini çeşitlendirmeyi amaçladıklarını dile getiriyor.