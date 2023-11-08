Rano Home, ürün çeşitliliğini artıracak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri OSB’de faaliyet gösteren Rano Home, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü oturma grubu ve hastane-otel mobilyaları üretimine büro mobilyalarını da eklemeyi hedefliyor.

Rano Home Kurucu Ortağı Halil Yılmaz, ayda ortalama 9 konteynere denk gelen 190 takım mobilya üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Üretimin yüzde 90’ını yurtdışına, yüzde 10’unu da yurtiçi pazara sattıklarını söyleyen Halil Yılmaz, orta ve kısa vadede bir yandan ürün çeşitliliğini artırmaya odaklanırken diğer yandan da yeni yatırımlarla kapasite ve kalitede artışa gitmeyi hedeflediklerini paylaştı. Yılmaz, “2024 yılında 1,5 milyon TL’lik bir yatırımla iskelet bölümü için CNC makine yatırımında bulunacağız. Bu yılın ilk on ayında 16,5 milyon TL ciro yaptık. Yılsonuna kadar da 24 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Şu anda ağırlıklı olarak Kanada, İngiltere ve Fransa ile çalışan Rano Home’un yurtiçinde de şu anda bir adet fabrika satış mağazası bulunuyor. Orta ve uzun vadede büro mobilyaları sektörüne girmeyi de istediklerini aktaran Halil Yılmaz, ilk aşamada büro koltuğu, kanepesi alana yöneleceklerini kaydetti. Marka ayrıca 2024 yılı içinde yurtdışında da mağaza açmayı hedefliyor.